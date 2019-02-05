Жительница Кронштадта пришла за продуктами и выиграла автомобиль

Первого февраля в излюбленном жителями Кронштадта магазине «Пятерочка» было оживленно. Не только потому что в конце рабочей недели пора пополнить запасы холодильника. Музыка, воздушные шары, цветы. Работники магазина в этот день улыбались по-особенному, а местные жители в нетерпении ожидали начала праздника. Главной виновницей торжества стала жительница Кронштадта Екатерина Удод. На этот раз она пришла в «Пятерочку» не как обычно за продуктами, а чтобы получить новенький автомобиль KIA RIO. И убедиться, что мечты на самом деле сбываются.

Самыми настоящими счастливчиками и обладателями призов в результате новогодней акции «Исполняем мечты» стали жители по всей России. Разыгрывали сертификаты на бытовую технику в магазины бытовой техники, смартфоны и бонусные баллы на покупки, но самыми лакомыми подарками были трехкомнатная квартира в Москве и пять автомобилей. Обладателем недвижимости в столице стал житель Липецка. А за руль KIA RIO теперь сядут удачливые покупатели «Пятерочки» из Краснодара, Ижевска, Белгорода, деревни Трошково Раменского района Московской области и Кронштадта.

Екатерина, везение которой чествовали в «Пятерочке» на острове Котлин, кажется, до последнего не верила в происходящее. Молодая мама пришла на награждение вместе со своим сынишкой и мужем. Теперь у семьи еще одно «пополнение» - четырехколесное.

– Честно говоря, я не поверила, когда мне позвонили. Я думала, что это шутка какая-то. А сейчас до меня доходит, что я выиграла машину. Я безумно счастлива! – поделилась Екатерина.

Кстати, до этого жительница Кронштадта никогда ничего не выигрывала, поэтому своей удаче обрадовалась вдвойне. А надо было всего лишь прийти в магазин, приобрести продукты на сумму от 555 рублей и на кассе предъявить бонусную «Выручай-карту» сети.

– Это само собой получилось. Я закупаюсь в «Пятерочке» и «Выручай-карта» у меня была давно – я ей постоянно пользуюсь. Я не ожидала, что я выиграю. Наверное, не верю в чудеса, а надо бы! – добавляет победительница.

Подарок пришелся молодой семье как нельзя кстати. Супруги вместе с маленьким ребенком привыкли не сидеть на месте. Да и для мамы в декрете машина будет большим подспорьем.

– Мы живем в Кронштадте, и часто ездим в Петербург, потому что у нас там родители. Да и много других дел – магазины, развлечения, – рассказала Екатерина.

Не меньше рад подарку муж счастливицы – сбылась и его мечта о новой машине.

Всего в акции по всей России приняли участие более 17 миллионов человек. Кстати, попытать удачу можно будет еще не раз – у «Пятерочки» много идей как порадовать своих покупателей.

– Учитывая, что всего держателей «Выручай-карты» сейчас в России 29 миллионов, можно сделать вывод, какой большой интерес вызвала эта акция. Радует, что люди верят в то, что это честный розыгрыш, принимают участие в нем. И везунчики исполнили свои мечты с помощью «Пятерочки»! – отметила Ольга Волкова, руководитель направления по работе с государственными органами федеральной торговой сети «Пятерочка» макрорегиона «Северо-запад».

– Задача не только открыть магазины. Главная задача – это повышение качества услуг. Чтобы было светло, чисто, был свежий товар, а персонал располагал к общению, – добавила Ольга Волкова.

КСТАТИ

«Выручай-карта» сети «Пятерочка» не только помогает выигрывать призы, но и позволяет неплохо экономить при совершении покупок. Предъявляйте ее при каждой покупке и получайте бонусные баллы, которые можно затем учесть при последующей оплате товаров. Кроме того, для владельцев карт действуют специальные акции и скидки, поэтому покупать в «Пятерочке» с «Выручай-кой» - особенно выгодно.