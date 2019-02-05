2019-02-05T13:30:03+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти взрослые спустили в колодец на веревке подростка, чтобы достать кота

Осознания, что они нарушили все возможные правила безопасности, у людей не появилось
Петр КИБЕР
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В Ленобласти люди рискнули жизнью подростка, чтобы спасти кота.В Ленобласти люди рискнули жизнью подростка, чтобы спасти кота.Фото: Алексей Назаров
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Спасательная операция, в ходе которой люди пытались достать из заброшенного колодца кота, едва не превратилась в трагедию. Взрослые жители одной из деревень в Ленинградской области ничего не придумали лучше, чем опустить вниз 14-летнего подростка.

- Сначала звонок поступил нам, но спасатели могли выехать не раньше, чем через час, а пока предложили спустить на веревке ведро с кормом – оголодавшее животное могло среагировать на еду и залезть внутрь, - пишут члены организации «КОШКИСПАС» во «ВКонтакте».

Звонившие люди поблагодарили за идею и сказали, что справятся сами. Когда зооспасатели перезвонили, чтобы узнать финал истории, то у них волосы встали дыбом. Взрослые люди не придумали ничего умнее, чем найти 14-летнего подростка, обвязать веревкой и спустить в колодец.

Да, кота в итоге достали, но ценой риска жизнью ребенка. Мало того, что на дне 12-метрового колодца лежали доски и стояла вода, так еще неизвестно, какой внутри был воздух – люди задыхаются в колодцах «на раз». Да и элементарная мысль о соблюдении правил безопасности должна была подсказать, что оборвись веревка, и парень мог просто погибнуть. Падение с высоты четвертого этажа – не шутка.

В этот раз все обошлось, но в «КОШКИСПАС» предупреждают, что лучше вызвать специалистов, чем рисковать своей или чужой жизнью, пытаясь спасти животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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