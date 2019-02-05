Ростислав Хаит: Если бы я верил во все женские «нет», то все еще был бы девственником

Что будет если у людей на Земле не останется секретов? А все сообщения, звонки, фото и видео, хранящиеся в наших драгоценных гаджетах станут доступными для всех? Артисты «Квартета И» решили снять про это фильм «Громкая связь» (адаптация итальянской версии «Идеальные незнакомцы, - прим. Авт.) По сюжету друзья, среди которых есть семейные пары, собрались поужинать вместе и решили сыграть в игру. Все кладут свои телефоны на стол, sms зачитываются вслух, а входящие звонки выводятся на громкую связь. Оказалось, что даже после многолетней дружбы у каждого из них есть такие тайны, о которых лучше было бы молчать. «Комсомолка» встретилась с исполнителями главных ролей Ростиславом Хаитом и Леонидом Барацем.

ТОЛЬКО У НАС. Квартет И - все лгут 00:00 00:00

- Помните, как первый раз увидели итальянскую версию фильма и как приняли решение снять адаптацию?

- Ростислав Хаит: Максим Виторган, наш друг, позвонил и посоветовал посмотреть итальянский фильм «Идеальные незнакомцы», он шел в кинотеатрах. Мы с Лешей (Леонид Барац – прим. Авт.) были тогда на отдыхе, а когда вернулись сразу пошли в кино.

- Леонид Барац: После просмотра вышли из зала и сразу стали обсуждать фильм. Потом нам позвонил знакомый, сказал, что он купил права на этот фильм и предложил нам сделать адаптацию. Странно, что нам такая мысль в голову не пришла.

- Р.Х: Мы не думали, что будем повторять чей-то текст или сюжет, но когда нам это предложили, мы согласились и пока не жалеем.

- По сюжету выясняется, что один из друзей за столом оказывается геем. Вы размышляли, как бы отреагировали сами на такую новость?

- Л.Б.: Мы не хотели впадать в крайности. Нужно было понять, как бы мы сами поступили, узнав такое. Попробовали говорить правду, представить какие мысли у нас бы были на языке.

- Р.Х.: И представили. Вот, например Леша со мной дружит сорок лет и вдруг он оказался геем. Что бы я почувствовал? И наоборот.

- И что бы вы почувствовали?

- Л.Б.: Я бы офигел! Самое страшное, что он все эти сорок лет, значит, притворялся. Мы же по женщинам ходили вместе всю свою молодость. У нас из-за них бывали конфликты, а это все притворство.

- Р.Х.: И почему Леша мне не сказал? Мы же с первого класса вместе. Получается, ты меня обманывал? И раз уж в этом притворялся столько лет, то может и в другом тоже? А главное – ради чего?

- Л.Б.: Мы оба любим спорт, оба натуралы, любим литературу. Отними что-то одно, и все рушится.

- Р.Х.: Вот например мы любим футбол, а оказывается Леша, на самом деле, любит гандбол. Он притворялся, что любил футбол. И когда все это вскрылось, он не ходит со мной на футбол, а ходит на гандбол с другими людьми.

- Л.Б.: Отношения мы бы конечно продолжили, но обида бы долго не проходила.

- Выходит абсолютная правда в отношениях между близкими людьми - это ужасно?

- Л.Б.: Это самый насущный вопрос человеческих отношений. У Платона есть мысль, что если бы друзья произносили все мысли вслух, то и друзей бы не было.

- Получается, врут абсолютно все и это нормально?

- Л.Б.: Если человек говорит «я никогда не вру», значит, в эту минуту он врет. Вопрос, с какой целью ты это делаешь. Если ты врешь, но при этом к человеку испытываешь нежные чувства, то это немного другая ложь.

- Р.Х.: А есть «эмоциональная правда» - моя девушка научила меня этому термину. Это когда ты по факту говоришь не правду, но эмоционально ты в нее веришь.

- Л.Б.: А бывает наоборот. Девушки часто говорят «нет», а подразумевают «да».

- Р.Х.: Если бы я верил во все женские «нет», то все еще был бы девственником (смеется).

- Вы дружите уже сорок лет. Уверены, что все друг о друге знаете?

- Л.Б.: Мы даже сами о себе не все знаем. Причем я уверен, что есть то, что Слава обо мне знает, а я нет и наоборот.

- Р.Х.: У нас есть такие секреты друг от друга, о которых мы знает, но притворяемся, что не знаем.

- Л.Б.: Совершенно верно. То есть мы притворяемся, что есть секрет, но на самом деле это не секрет. Иногда надо делать вид, что я не знаю о Славе чего-то, потому что его это может задеть.

- А если бы вам надо было сыграть в эту игру правды, с кем бы вы играли?

- Р.Х.: Это очевидно. С чужими людьми. Чужие люди пусть слушают, что там у меня, а я послушаю, что у них. Это никого не обидит.

- Л.Б.: В фильме герой Камиля говорит такую вещь: «Ну, допустим, узнали вы что-то про меня, что-то плохое и что в этом хорошего?» В этой игре нет победителей. Даже о своей маме ты можешь говорить так, что ей покажется это чудовищным, если она услышит. Но это не означает, что ты ее не любишь, просто мы все люди.

- Р.Х.: Я вот всегда, когда разговариваю по телефону с Лешей, стараюсь выйти в другую комнату, чтобы моя девушка не слышала. Не потому что у меня от нее секреты, а потому что у нас есть своя форма общения выработанная годами.