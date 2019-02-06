В Петербурге артист театра Виктюка избил Дзюбу

Полиция Центрального района Петербурга расследует дело о драке между двумя актерами театра Романа Виктюка. В конфликте, произошедшем в гостинице «Октябрьская», серьезно пострадал Александр Дзюба. Однофамилец нападающего «Зенита» уже третью неделю находится на больничном.

- Это была не драка, это было избиение! Бессмысленное, жестокое, без предупреждения, с выпадом из-за угла, в прямом смысле этого слова! - написал сам актер на страничке в «Инстаграме».

По словам пострадавшего, это ыли избиением. Фото: Личная страничка в соцсетях героя публикации.

По словам Александра Дзюбы, все произошло в 8:45 утра 19 января. Его коллега Иван Никульча набросился на него с кулаками по непонятной причине. И это при том, что вечером оба должны были играть в спектакле «Саломея» - театр Виктюка находился в Петербурге на гастролях.

В итоге Дзюбе пришлось поехать в Мариинскую больницу, где у него нашли сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области головы, перелом костей носа с рассечением и несколько параболических гематом грудной клетки.

Артист написал заявлении в полицию и ушел на больничный, а его обидчик, по словам Александра, не привлечен к ответственности и «катается по гастролям». Расследованием театральной драмы занимаются сотрудники 76 отдела полиции Ценнтрального района Санкт-Петербурга.