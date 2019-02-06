Квартиры с террасами и видом на Финский залив можно взять в ипотеку под 9,4 процента годовых

Он аккредитовал жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», которые возводятся на намывных территориях Васильевского острова неподалеку от метро «Приморская» и «Василеостровская».

Если вы сразу оплатите 15 процентов стоимости жилья, то ставка составит 9,4 процента годовых. Не хочется откладывать — не проблема. Взять ипотеку можно и без первоначального взноса. Тогда ставка будет равна 12,5 процента годовых. В жилой квартал компании «Лидер Групп» «Гавань Капитанов» входят ЖК «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».

В комплексе комфорт-класса «Магеллан» есть подземный паркинг и удобный заезд на ЗСД. Но главное — это виды на центр и Финский залив, которые открываются из комнат с большими окнами, высокими потолками (2,75 метра) и теплыми полами. 18-этажные дома строятся близко к центру города, в районе с благоприятной экологией и развитой инфраструктурой. За квартиру здесь придется отдать от 1 849 000 рублей.

В ЖК «Колумб» класса «комфорт+», помимо преимуществ «Магеллана», будут французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охрана, а также школа и детский сад во дворе. Но и жилье дороже: от 2 580 900 рублей. А в комплексе бизнес-класса «Нахимов» — вдобавок к плюсам других комплексов — возводятся встроенный детский сад, квартиры с террасами и клубная атмосфера. Ценник значительно выше: от 8 036 000 рублей.

Автор: Иван Сорочкин.