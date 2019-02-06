СК возбудил уголовное дело после гибели студента от наледи с крыши в Петербурге

Зима в Петербурге обернулась трагедией для семьи студента-пятикурсника из Узбекистана. В городе уже больше месяца ведут борьбу со снегом и наледью, но последствия этого времени года оказываются беспощадны к горожанам. Ледяная глыба, упавшая с крыши на Аптекарском проспекте, оборвала жизнь 23-летнего парня днем 5 февраля.

Бабурбек Очилов учился в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Спеша в учебный корпус, он шел по Аптекарскому проспекту вместе с другом. До здания, с которого сорвался огромный кусок наледи, было несколько метров, а тротуар от корпуса отделял забор. Но несмотря на расстояние, ледяная глыба, отскочив, попала прямо на пешеходную зону. Бабурбек погиб на месте. Второй студент, его друг и ровесник, Бахрулло Умаров оказался с сильными травмами в Мариинской больнице.

– Сейчас у нас идет практика – мы на последнем курсе. И мы ходим в университет по организационным вопросам, как раз для этого и Бабурбек вчера пришел в университет. А дальше сами знаете... – рассказывают одногруппники погибшего.

Не только Петроградка, где произошла трагедия, но и весь город замер от известия о случившемся Зима в городе действительно похожа на русскую рулетку. Остаться невредимым, не упав на льду, и бесконечно поглядывать на нависшие над головой сосульки, – от этой «игры» устали уже все без исключения горожане.

В Следственном комитете по Петербургу возбудили уголовное дело после гибели студента от наледи с крыши. Фото: соцсети

Студенты университета до сих пор не могут поверить в случившееся. Одногруппники вспоминают о погибшем как об очень добром человеке.

– Он всегда всем помогал, выручал. И был одним из немногих в группе, на кого можно было положиться как на друга. У него были большие планы, он хотел помогать людям, мечтал развивать фармацевтику в своей стране – Узбекистане. Хорошо учился, старался. Летом должен был закончить университет, – рассказывает одногруппник Бабурбека.

Студент-иностранец успевал не только учиться, но и много работать, чтобы помогать родителям. В его семье трое детей: брат и сестра Бабурбек Очилова тоже петербургские студенты.

– Он был очень ответственным человеком, любимым сыном, настоящим другом. Во всех смыслах светлым человеком, – добавил друг погибшего по вузу.

ОСОБЫЙ РЕГЛАМЕНТ

В Следственном комитете по Петербургу уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности. А действующий губернатор горожа Александр Беглов обратился к прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко с просьбой взять расследование дела под личный контроль.

Как известно, за уборку разных территорий от снега и наледи в Петербурге отвечают разные службы. За сосульками на крыше по Аптекарскому, 6 должен был следить сам университет – в здании расположен один из его корпусов.

– Это здание федерального пользования. К сожалению, городские службы за его очистку не отвечали, – рассказали «КП-Петербург» в администрации Петроградского района.

Погибший был студентом пятого курса. Фото: соцсети

После трагедии вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко провел оперативное совещание с главами районов. И уделил особое внимание проблеме уборки нежилых зданий. От снега и наледи избавлять их обязаны сами владельцы, но зачастую они делают это несвоевременно.

К объявленному в понедельник особому регламенту уборки внутриквартальных территорий, с 6 февраля в Петербурге усилят уборку в местах, где припаркованы автомобили. К этому подключилась Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти. Службы собираются активно эвакуировать машины, оставленные в местах со знаком «Остановка запрещена». Уже известно, что за прошедшие сутки больше 200 автомобилей отправились на специализированные стоянки.

– В других местах, где знаки отсутствуют, автомобили будут перемещать на время уборки, а потом возвращать на место либо оставят недалеко от места уборки, – сообщили в пресс-службе вице-губернатора Бондаренко.

Напомним, что 4 февраля в городе объявили особый режим уборки во дворах. Это касается подходов к парадным, тротуаров вдоль многоквартирных домов и подходов к мусорным площадкам.