«Кто-то гвозди отдавал, кто-то штыри делал»: Жители поселка в Карелии сами построили мост на месте разрушенного старого

Жители крошечного поселка в Карелии своими силами и за свои средства построили мост на месте рухнувшего старого. Инициатором народной стройки стал пожарный, у которого рядом с мостом живет бабушка. Теперь местные надеются, что переправу не заставят разбирать, ведь они трудились всем поселком.

ПОСЕЛОК-ОСТРОВ

Карельский поселок Суоеки – остров: с одной стороны его обступают болота и леса, с другой – реки Тарасьеки и Суоеки, на которые распадается Шуя. С «большой землей» местных жителей – а их здесь чуть больше двухсот – соединяют две переправы. Через «региональный» мост на Шуе ходят все автобусы. А вот деревянный мостик через Тарасьеки использовали как короткий путь к грибным и ягодным местам, а также в центр поселения, Найстенъярви.

Изначально думали ограничиться ремонтом. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

– Вкруговую до Найстенъярви – сорок километров, а через мост – пятнадцать, – рассказывает глава Суоярвского муниципального района Наталья Васенина. – Да и грибы и ягоды, охота и рыбалка при нынешней безработице для жителей очень важны.

Деревянная переправа, которую старожилы называют Шаблинским мостом, существовала давно. Построило и содержало ее лесозаготовительное предприятие «Запкареллес». Но в последние годы лесозаготовку свернули, а переправу списали с баланса за ненадобностью.

Работа закипела в августе. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

Так мост стал ничейным. Разрушался. Денег у местных властей на его ремонт не было, да и по какой статье провести то, что не принадлежит ни республике, ни поселку? Легковушки и пешеходы пользовались Шаблинским на свой страх и риск до тех пор, пока прошлым летом мост окончательно не рухнул, когда на него влез груженый лесовоз.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Помощи ждать было неоткуда, и посельчане решили починить переправу сами. Инициатором работ стал житель соседнего города Суоярви, в прошлом полицейский, а ныне пожарный и папа двоих детей Виталий Рыжохин.

– Часто приезжаю в Суоеки: на охоту и рыбалку, а главное, к бабушке, – поясняет Виталий. – Ее дом находится в 150 метрах от этого моста.

Сколько вложили в мост? Строители даже не считали. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

Починить мост Виталий с товарищами думал и раньше, но летнее ЧП подтолкнуло к действиям. Работа закипела в августе, а теперь 45-метровый мост – причем не восстановленный, а новый на месте старого – практически готов: остается закончить настил и добавить отбойники.

– Если посчитать, в стройке участвовал весь поселок, – рассказывает один из строителей Андрей Власов. – Самыми инициативными стали Рыжохин и плотники с большим опытом, которые раньше работали на предприятии и за свою жизнь построили не один мост. Эти люди были там с первого до последнего дня. Приносили свои инструменты, помогали деньгами. Трудились, по возможности, каждый день, но иногда бывали большие перерывы, когда пилорама выходила из строя. Да и основную работу и домашние дела никто не отменял.

Виталий отдал стройке не только свои силы, но и свой трактор. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

В общей сложности на мосту постоянно трудились около двадцати человек.

– Самое сложное – погодные условия, – признается Андрей. – Дождь нам был нипочем, а вот снег и мороз...

Виталий приезжал на стройку по выходным, между сутками службы. Без него было не обойтись: его трактором бревна закатывали на пилораму и возили к мосту деревянные «запчасти».

Стройку не прекращали даже в морозы. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

– Товарищ сделал заявку в Минприроды, так как раньше мост был на балансе лесозаготовителей, – и нам помогли материалами, – объясняет Виталий. – Вкладывали туда и свои заготовки. С миру по нитке. Даже не считали, во сколько нам это обошлось.

– Люди давали тысячу, две – кто сколько мог, – добавляет Андрей. – Кто-то гвозди свои отдавал, кто-то бесплатно штыри делал, кто-то старые скобы выпрямлял.

«НА НАШЕЙ СОВЕСТИ»

Весть о народной стройке разнеслась по округе. К работам подключились и бывшие жители, и депутаты, которые помогли техникой.

– Все это хорошо, – поддерживает жителей Наталья Васенина. – Это как раз то местное самоуправление, о котором мы говорим.

Предприятие помогло с бревнами, депутаты – с техникой. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

Посмотреть на «народный мост» приглашали даже главу республики Артура Парфенчикова. Произошло это во время его визита в поселок после жалобы супруги Андрея, Анны, на закрытие единственного детского сада: у них двое сыновей, полутора и пяти лет. Это Власовым чиновник посоветовал возить малышей после трех лет в Суоярви и добавил: «Пусть о ваших детях их отцы и деды думают».

Уладить конфликт Парфенчиков приезжал лично. Пообещал организовать садик (его ждут семь детей). Права, на мост так и не посмотрел.

– Хотели открыть садик в марте, но до сих пор в здании, которое выделили, ничего даже не начинали делать, – отмечает Андрей. – Да и дом этот – один из четырех одного года постройки, и два из них признаны аварийными. Говорят, что смету работ составили, что она сейчас на согласовании в Петрозаводске. Но, думаю, никакого садика не будет. И тогда нам придется переезжать.

Жители надеются, что их труд не напрасен. Фото: Предоставлено Андреем Власовым

Строить сад своими руками посельчане пока не решились. Более того, в поселке опасаются, что, раз старый мост был ничейным, то его обновленная версия окажется вне закона: «лишь бы разобрать не заставили…».

– Мост будет на нашей совести и дальше, – обещает Виталий. – Я планируют следить за его состоянием. За всех не отвечу: тут дело добровольное. Есть желание – люди приходят и делают.