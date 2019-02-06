Эксперты назвали крупнейших застройщиков России

В прошлом году петербургские застройщики сдали рекордный объем жилья - 3,9 млн квадратных метров. Это 1994 жилых дома на 78 174 квартиры. В Комитете по строительству Петербурга посчитали, что строители перевыполнили план на 23,4 процента.

Для сравнения: в 2017-м в эксплуатацию было введено 3,5 млн квадратных метров, а еще годом ранее - 3,1 млн «квадратов». Предварительные итоги развития рынка недвижимости подвели не только чиновники, но и независимые эксперты. Так, портал «Единый реестр застройщиков» составил топ-10 крупнейших застройщиков России.

Лидером рейтинга стала московская компания ГК «ПИК» с объемом ввода 1,7 млн квадратных метров.

На втором месте Группа ЛСР (816 тыс. квадратных метров), на третьем - холдинг Setl Group (592 тыс. «квадратов»). Девятое место среди крупнейших застройщиков России и четвертое место в Санкт-Петербурге по объемам ввода жилья в 2018 году заняла компания «Главстрой». Девелопер сдал в эксплуатацию 233 тыс. квадратных метров жилья.

По данным аналитиков, в прошлом году ГК «Главстрой» реализовала в Санкт- Петербурге 178,6 тыс. квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, что на 33 процента больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. По информации девелопера, на 35 процентов увеличился объем поступлений денежных средств от продаж квартир и коммерческих помещений, доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью достигла 65 процентов, а с коммерческой недвижимостью - 19 процентов от общего объема продаж компании в Санкт-Петербурге.

Кроме того, два жилых комплекса застройщика - «Северная долина» и «Юнтолово» - в минувшем году вошли в топ-5 наиболее масштабных строящихся проектов комплексного освоения территорий в России.

При этом «Северная долина» заняла первое место. Рейтинг был также составлен порталом «Единый реестр застройщиков» на основе базы проектных деклараций девелоперов. Напомним, в прошлом году в Петербурге ГК «Главстрой» ввела в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина», которая состоит из семи корпусов на 3794 квартиры. Также в комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» в дополнение к ранее построенным были открыты детский сад и общеобразовательная школа, запущено движение автотранспорта по 2,5 км участков улично- дорожной сети.

Что касается планов компании на 2019 год, то в жилых комплексах девелопера запланирован ввод в эксплуатацию четвертой школы, седьмого и восьмого детских садов. Проектирование и подготовка строительства новых объектов социальной инфраструктуры ведется в соответствии с «дорожной картой», утвержденной администрацией города.