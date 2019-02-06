2019-02-06T18:50:01+03:00
Общество

В Ленинградской области задержан глава Муринского поселения

Валерий Гаркавый подозревается в мошенничестве
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Валерий Гаркавой задержан 6 февраля. Фото: администрация-мурино.рфВалерий Гаркавой задержан 6 февраля. Фото: администрация-мурино.рф
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Экономическая полиция задержала главу Муринского поселения Валерия Гаркавого. Силовики нагрянули в администрацию населенного пункта днем 6 февраля. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник в администрации Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной информации, у правоохранителей возникли вопросы, связанные с уголовным делом о мошенничестве.

Ранее по этой же статье суд арестовал коллегу Валерия Гаркавого - вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля. Последнего обвиняют в крупных хищениях при работе в «Газпроме». Как полагает следствие, Коваль, являясь заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям «Газпром газораспределения», вступил в преступный сговор с подельниками и организовал хищения денежных средств на сумму не менее 28 014 600 рублей

СПРАВКА «КП»

Валерий Гаркавый родился в селе Лоска, Новгород-Северского района Черниговской области.

С 1980 года по 2005 год проходил службу в вооруженных силах СССР и РФ, МЧС РФ, полковник запаса. Последние пять лет службы – командир воинской части. В 2015 году победил в конкурсе «Петербургский чиновник» в номинации «Губернский чиновник».

Со дня образования МО «Муринское сельское поселение» (1 января 2006 года) назначен Главой администрации и работает уже 12 лет.С 2009 года является Главой муниципального образования, главой администрации, Председателем Совета депутатов. Воспитывает троих дочерей и одного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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