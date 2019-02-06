Сотрудник Московского вокзала получил год ограничения свободы за фонарь, который чуть не убил первоклассника

Мальчик, которому полтора года назад в Петербурге у Московского вокзала фонарь проломил голову, получил инвалидность и лечится до сих пор. Последствия страшных травм будут, возможно, преследовать его всю жизнь. Виновника того, что ржавый плафон рухнул на ребенка, наказали годом ограничения свободы.

«У ВАС ЦАРАПИНА!»

В полдень 6 августа 2017-го семилетний Тимур вместе с родителями, старшими братом и сестрой собирался сесть на поезд домой, в Москву: семья Сафиных приезжала в Петербург погостить к друзьям. До отправления еще было время, поэтому чета остановилась с чемоданами у входа в Московский вокзал подышать.

Прошло минут десять, как вдруг с соседнего фонаря рухнул один из четырех светильников. Металлический плафон упал прямо на малыша… Дальше – кровь, крики о помощи. Родители взяли Тимура на руки и побежали в вокзальный медпункт.

Сафины спортивные и активныеФото: СОЦСЕТИ

– Полусонный сотрудник медпункта вышел, долго искал материал, что-то заполнял, что-то хотел оформить, – рассказывал тогда папа Тимура Азат. – Говорил: «Все нормально, у вас царапина!».

Кто-то вызвал «скорую». Спустя полтора часа после трагического «отделение светильника от кронштейна в верхней части опоры», как потом установят следователи, первоклассник окажется на операционном столе Детской больницы №19 имени Раухфуса. Медики диагностируют у него открытую черепно-мозговую и ушиб мозга. Светильник проломил ребенку голову. Осколок кости вонзился в мозг.

ФОНАРЬ НА ДВОИХ

Пока доктора спасали Тимуру жизнь, от фонаря старательно открещивались и вокзал, и вся Октябрьская железная дорога. Хотя в «Ленсвете», которое заведует всем уличным освещением города, сразу сказали, что злополучный фонарь числится на балансе вокзала и даже подключен к его внутренним сетям.

Чтобы найти хозяина фонаря и не обвинить ни кого «от фонаря», в Смольном даже собирали совещание. На нем решали, убрать ли светильник или же оставить.

Отец в своем младшем богатыре души не чаетФото: СОЦСЕТИ

Виновника трагедии нашли лишь весной 2018-го. Им оказался, по мнению следствия, главный инженер вокзала Евгений Бирин. Мужчину обвинили в «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

– При проведении периодических осмотров он не выявил недостатки конструкции одного из светильников фонарной установки наружного освещения комплекса вокзала, – пришли к выводу в Прокуратуре Петербурга. – Крепежный элемент одного из светильников у дома №85 по Невскому проспекту полностью разрушила коррозия.

На днях Бирину вынесли приговор – год ограничения свободы. Свою вину мужчина не признал. Связаться с ним на момент выхода публикации «Комсомолке» не удалось, но известно, что должность главного инженера вокзала он занимает и сейчас.

«УЧИМСЯ, ЛЕЧИМСЯ»

– Приговор вынесен: теперь главный инженер должен находиться только в своем районе города. И все, – вздыхает отец Тимура. – У нас, конечно, нет желания, чтобы пострадал именно он: мы бы хотели, чтобы компания понимала серьезность ответственности за от, что происходит на их территории. Чтобы таких случаев точно никогда не повторилось. Чтобы реакция компании была быстрая, правильная. Приговор должен вступить в силу в конце марта, и тогда мы поймем, как действовать дальше.

По словам Азата, ни извинений, ни компенсаций, ни даже просто какого-то общения между его семьей и вокзалом не было.

– На ноги сын вставал очень долго, первые полтора года принимали много лекарств, проводили много процедур, – рассказывает Азат. – Сейчас всего этого меньше, но мы все равно занимаемся с ним каждый день. Супруга только это и делает. Учимся, лечимся. Стараемся ввести его в нормальную жизнь.

У Тимура есть старшие сестра и братФото: СОЦСЕТИ

Тимуру дали инвалидность. Второй класс, в который он собирался после той роковой поездки в Петербург, прошел для мальчика с большими ограничениями и по индивидуальному плану. Спасибо, учитель отнесся с пониманием. Сейчас парень оканчивает третий класс. Он ходит на своих ногах в нормальную школу, правда, учится по особому графику.

– Скоро очередное обследование: МРТ, психоневрологи, психотерапевты, – делится Азат. – Есть определенные посттравматические моменты, психологические. По физиологии – пока врачи еще не могут сказать, каковы будут последствия: эпилептические проблемы или еще что-то. Но на самом деле мы счастливы. Ведь он жив.