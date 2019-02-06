Могут ли приставы арестовать имущество из-за долгов за электричество

За свет придется платить. Если счета за электроэнергию игнорировать, то к вам наведаются приставы. На днях петербургские судебные исполнители вместе с сотрудниками АО «Петроэлектросбыт» прошлись по квартирам в Приморском районе.

Наведались к пяти должникам. У всех разные суммы не опалченных счетов - от 15 до 100 тысяч рублей. Но так как уже дело дошло до крайних мер, судебные приставы арестовали и изъяли телевизоры и мелкую технику. Граждан предупредили, что если они не оплатят долги, арестованное имущество продадут в счет погашения долга.

Дошло до крайних мер - арестовали и изъяли телевизоры и мелкую техникуФото: Олег ЗОЛОТО

Как правило, подобные рейды являются достаточно эффективными – когда должник видит на пороге своего дома судебного пристава, он понимает, что наказание неминуемо.

Но это не единственный способ заставить оплачивать долги. Один из таких ограничения на выезд за пределы России. В 2018 году за границу не смогли выехать более 1,5 тысяч петербуржцев, у которых долги за электроэнергию.

Всего за минувший год специалисты АО «Петроэлектросбыт» передали в службу судебных приставов более 20 тыс. исполнительных документов. В общей сложности в 2018 году взыскали более 65 млн рублей.

Приставы наведались к пяти должникам в Приморском районеФото: Олег ЗОЛОТО