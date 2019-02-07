Лекции о скандинавском стиле прочитают в Меге Парнас

Теперь первую субботу каждого месяца пространство Scandinavian в торговом центре будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках проекта «Модные субботы» поклонники fashion-индустрии смогут слушать лекции, бывать на паблик-токах, участвовать в мастер-классах о моде и знакомиться со скандинавскими традициями.

Известные спикеры и представители популярных брендов, среди которых стилисты Катя Рок и Настя Ножина и основатель Self-made studio Оля Слово, будут рассказывать об актуальных модных течениях и особенностях скандинавского стиля в одежде, дизайне и архитектуре. Более того, эксперты поделятся опытом путешествий в скандинавские страны и затронут важный аспект повседневной жизни соседей — заботу об окружающей среде.

Так, уже 9 февраля основатель петербургского бренда NNEDRE и представители одной из крупнейших мебельных компаний IKEA побеседуют об экологии — основе в системе ценностей современной Скандинавии.

Дизайнер Нелли Недре из NNEDRE расскажет о принципах sustainable design, поделится экологичными инициативами бренда и докажет, что экология — это модно.

Продолжая тему осознанного потребления, дизайнеры интерьера IKEA Малютина Карина и Доронина Анна выступят с лекцией «Демократичный дизайн ИКЕА: устойчивое развитие».

Иван Сорочкин