В семье Дианы Арбениной будет пополнение: «Марта хочет братика, а Артем пока не решил»

В феврале двойняшкам Дианы Арбениной Артему и Марте исполнилось 9 лет. Солистка «Ночных снайперов» в своих детях души не чает, постоянно подчеркивая, что их появление полностью изменило ее жизнь. В 2018 году за столь трепетное отношение к своим отпрыскам рок-звезде вручили даже титул Mama Award. Кстати, 44-летняя Диана уже не первый год думает о третьем ребенке.

- Дети загорелись этой идеей даже больше, чем я, - призналась «Комсомолке» Диана Арбенина. - Мы недавно зашли в «Детский мир» за игрушками, и там стоял волонтер с корзинкой, который попросил купить что-то ребенку из малоимущей семьи. Мы выбрали комбинезон и положили в корзину. Я Марте и Теме говорю: «Вот видите, не всем повезло, как вам, вы пришли за игрушками, а кому-то даже носить нечего. Многим детям не везет, может быть, мы спасем кого-нибудь?»

Дети Арбениной желание мамы поддержали и уже готовы нянчиться с братиком или сестренкой.

- Марта сказала, что хочет братика, потому что будет с кем играть в футбол, а Артем еще в раздумьях, кого бы он хотел. Мне лично все равно, мальчик или девочка. Но если буду усыновлять ребенка, то кроху полугодовалую, Я должна прийти, увидеть и понять, что это мой ребенок, - рассуждает Диана. – Подумываю даже ради этого на «пенсию» выйти.

Но пока это, к сожалению, невозможно. Группа «Ночные снайперы» отмечает юбилей – 25 лет на сцене, и график Арбениной расписан на весь год. Из-за постоянных гастролей не так много времени остается и на Марту с Артемом. Хотя Диана делает все, чтобы как можно больше времени проводить с детьми.

Второй юбилей год "Ночных снайперов" в самом разгаре.

- Единственный выход из положения - проводить время с детьми качественно, - объясняет певица. - Это хоть немного компенсирует мое долгое отсутствие. Возвращение мамы домой для них - гарант защиты. Они сразу чувствуют себя нормальными, обычными детьми. Когда меня нет рядом, они очень скучают, просто не показывают этого, не плачут. Но я вижу, что в них все это копится.

У Арбениной два мобильных телефона: на первом - фотография Артема, а на втором -Марты. Дети созваниваются с мамой каждый день и подробно рассказывают, как прошел день.

- Тема любит наговаривать аудио-файлы, - рассказывает Диана. - Он говорит: «Мама, я очень по тебе тоскую, когда ты вернешься? Ну, ты же завтра вернешься?» Говорит сам с собой, как бы успокаиваясь. А Марта описывает свой день, но делает это очень детально: «Мама, сегодня был хороший день, я встала в 7 утра, я умылась, я оделась, я выбрала такое-то платье». И ты думаешь: «Боже, это только еще утро». Она пишет такие полотнища и у меня складывается ощущение, что я с ними жила этот день. Она вообще любит писать: рассказы, стихи, читает с трех лет. Копирует меня безбожно.

Новогодние каникулы семья Арбениных провела в Мексике, где у них появилась новая традиция. Каждый вечер они собирались за общим столом и писали в своих тетрадях о том, как прошел их день, а потом зачитывали вслух.

- Марта пишет в своем стиле: «Я проснулась, мы пошли на пляж, на пляже было так-то». А Тема пишет: «Сегодня на пляже я увидел белую акулу, она выскочила и съела мужчину, ну, и сам виноват». Понятно, что ничего такого не было, он выдумывает, но все смеются над его умением сочинять, поэтому Марта часто обижается. А я всегда пишу со скрытой моралью: «Какое прекрасное время лето: мама может побыть со своими детьми».

Та самая последняя татуировка Дианы, которая напоминает ей об ошибке.

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«Мои тату напоминают мне об ошибках»

- Диана, поклонники заметили, что у вас становится все больше и больше тату. Расскажите, что они означают, и в связи, с чем вы их делаете.

- Все люди выходят из депрессии и сложных ситуаций по-разному. Одни бьют стекла, другие бьют друг друга, третьи бросают свои семьи, а четвертые пьют и принимают наркотики. Если мне становится тяжело, я отправляюсь в тату-салон и бью тату. Это способ снять стресс, а главное - это безболезненно для окружающих. Самая главная моя татуировка последняя, на руке, она самая маленькая. Всякий раз, когда цепляюсь за нее взглядом, вспоминаю, почему сделала ее. И тот ужас, который я пережила, я себе больше не позволю. Кстати, это классный рецепт для людей: вспоминать, как ты себя вел, чтобы не повторять это. Зачем наступать на одни и те же грабли?