2019-02-07T12:51:23+03:00
Общество

В Петербурге задержали проректора ВУЗа, под стенами которого льдина убила студента-медика

Мужчину обвиняют в халатности и получении взятки
Петр КИБЕР
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Задержан проректор ВУЗа, с крыши которого упала льдина-убийца.Задержан проректор ВУЗа, с крыши которого упала льдина-убийца.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу предъявило обвинение одному из руководителей Химико-фармацевтического университета, под стенами которого погиб студент. Проректора по хозяйственно-административной работе задержали сегодня ночью.

- Установлено, что проректор, будучи обязанным обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, проигнорировал требования должностной инструкции. Осознавая, что на крыше скопились снег и наледь, он не проконтролировал работу по очистке кровли, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Молодой парень мгновенно погиб от удара глыбы льда в голову. Фото: СОЦСЕТИ

Молодой парень мгновенно погиб от удара глыбы льда в голову.Фото: СОЦСЕТИ

Фигурантами по делу проходят и руководители подрядной организации ООО «Вентформат», которые были наняты для очистки крыши от снега. При этом проректору по АХЧ (на официальном сайте университета им числится Сергей Хозин) вменяется и получение взятки от подрядчиков.

По версии следствия, мужчина получил не менее 50 тысяч рублей за то, что помог коммерсантам заключить с ВУЗом три договора на уборку снега без проведения конкурса.

В отношении проректора Химико-фармацевтического университета уголовное производство заведено по статьям «халатность» и «получение взятки».

Гендиректор и фактический руководитель ООО «Вентформат», которые проходят подозреваемыми по делу, заведенного по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», уже дали признательные показания.

Ранее по факту гибели студента-медика Бабурбека Очилова СК возбудил уголовное производство по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас все дела объединены в одно. Расследование трагедии продолжается.

Напомним, что трагедия произошла вечером 5 февраля в Петроградском районе Петербурга. В проходивших мимо здания Химико-фармацевтического университета двух молодых людей прилетела упавшая с крыши и отрекошетившая от стены ВУЗа ледяная глыба. Один из юношей – Бабурбек Очилов погиб на месте, а его приятель – 23-летний Бахрулло Умаров получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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