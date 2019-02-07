2019-02-07T16:04:53+03:00
Общество

Пулково признали самым комфортным аэропортом России

Таким его назвали пассажиры
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В 2018 году географию полетов из Пулково пополнили 20 новых направлений.В 2018 году географию полетов из Пулково пополнили 20 новых направлений.
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Приятно слышать: аэропорт в Петербурге стал самым комфортным в России. Таким званием воздушную гавань наградили пассажиры в рамках Пятой национальной премии «Воздушные Ворота России». Это уже четвертый год подряд, когда Пулково удостаивается такой награды.

- Мы гордимся победой и рады, что путешественники из года в год отмечают высокий уровень комфорта и качества обслуживания, - отметил генеральный директор аэропорта Владимир Якушев.

- Признание пассажиров - это высшая оценка, которую может получить воздушная гавань. По итогам премии «Воздушные Ворота России» петербургский аэропорт также стал лауреатом в номинации «Лучший аэропорт - 2018» в категории свыше 15 млн пассажиров в год.

Награждение прошло в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Награждение прошло в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Экспертный совет премии оценивал достижения согласно следующим критериям: аэропортовые терминалы и обслуживание пассажиров, привлечение и обслуживание

авиакомпаний, модернизация инфраструктуры аэропорта, безопасность, неавиационная деятельность аэропорта, связи с общественностью.

Вполне объяснимо, почему выи- грал именно Петербург среди других кандидатов. За прошедший 2018 год в Пулково появилось множество удобных сервисов для пассажиров: удаленная регистрация на все рей- сы из Северной столицы, круглосуточные мультистойки регистрации багажа, каршеринг, расширенная парковка. Кроме того, из аэропорта открылись двадцать новых направлений полетов.

Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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