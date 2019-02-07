Как построить отдел продаж и увеличить прибыль бизнеса на 30 процентов

Построение отдела продаж — ключевая задача собственника бизнеса. Ведь выручка компании напрямую зависит от того, сколь четко распределены функции между менеджерами и руководителями, настроена система контроля показателей и отчетности.

Двухдневный тренинг Екатерины Уколовой «Управление продажами: увеличение прибыли на 30 процентов» впервые пройдет в Петербурге 16 и 17 марта. На нем соберутся владельцы крупных компаний Северной столицы, коммерческие директора и руководители отделов продаж.

Екатерина Уколова — один из самых востребованных экспертов по построению отделов продаж в России. Ее клиент увеличил выручку компании с 1 до 12 миллиардов долларов в год, внедрив ключевые инструменты по управлению продажами. Автор пяти книг, (в том числе бестселлера «Инструменты маркетинга для отдела продаж» совместно с Игорем Манном) она основала консалтинговую компанию Oy-li с оборотом 120 миллионов. Среди ее клиентов

«Сколково», «Рамблер», Банк «Уралсиб» и Victoria's Secret.

ЗАЧЕМ ИДТИ?

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Внедрить стратегические инструменты продаж и систему тройного контроля показателей

Автоматизировать процессы отдела продаж

Мотивировать системой, с помощью которой менеджеры будут перевыполнять планы по продажам

Увеличить число сделок с 50 до 600 клиентов в месяц

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Иван Сорочкин