Как построить отдел продаж и увеличить прибыль бизнеса на 30 процентов
Построение отдела продаж — ключевая задача собственника бизнеса. Ведь выручка компании напрямую зависит от того, сколь четко распределены функции между менеджерами и руководителями, настроена система контроля показателей и отчетности.
Двухдневный тренинг Екатерины Уколовой «Управление продажами: увеличение прибыли на 30 процентов» впервые пройдет в Петербурге 16 и 17 марта. На нем соберутся владельцы крупных компаний Северной столицы, коммерческие директора и руководители отделов продаж.
Екатерина Уколова — один из самых востребованных экспертов по построению отделов продаж в России. Ее клиент увеличил выручку компании с 1 до 12 миллиардов долларов в год, внедрив ключевые инструменты по управлению продажами. Автор пяти книг, (в том числе бестселлера «Инструменты маркетинга для отдела продаж» совместно с Игорем Манном) она основала консалтинговую компанию Oy-li с оборотом 120 миллионов. Среди ее клиентов
«Сколково», «Рамблер», Банк «Уралсиб» и Victoria's Secret.
ЗАЧЕМ ИДТИ?
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Внедрить стратегические инструменты продаж и систему тройного контроля показателей
Автоматизировать процессы отдела продаж
Мотивировать системой, с помощью которой менеджеры будут перевыполнять планы по продажам
Увеличить число сделок с 50 до 600 клиентов в месяц
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Иван Сорочкин
ИСТОЧНИК KP.RU