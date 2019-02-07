2019-02-07T18:25:08+03:00
Спорт

После перехода в «Зенит» Ракицкого исключили из сборной Украины по футболу

По спортивным причинам это сделано или чисто политическое решение?
Петр УДОВЕНКО
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Ярослав Ракицкий. Фото: fc-zenit.ruЯрослав Ракицкий. Фото: fc-zenit.ru
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Едва после перехода из донецкого «Шахтера» в «Зенит» защитника Ярослава Ракицкого прошла неделя, как на сайте Федерации Футбола Украины фамилия Ракицкого была удалена из списка кандидатов в сборную. По спортивным причинам или это политическое решение?

В своем первом программном интервью, растиражированным различными СМИ, украинский новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий сказал: «Не знаю, кто меня убрал из числа кандидатов в сборную. Я рассчитывал и рассчитываю, что ее главный тренер Андрей Шевченко сам решает, кого вызывать. Посмотрим, когда будут официальные составы. А вдруг и я там буду?».

Конечно, исключать ничего нельзя. Однако на 99,9 процента Ракицкого в сборной Украины не будет. Хотя сегодня исключение защитника «Зенита» из списка игроков украинской сборной ничего не значит. Почему? Ракицкий не вызывался на последний сбор национальной команды, в ноябре, поэтому и мог (теоретически) быть выведен из списка. Как, например, защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди, и еще несколько футболистов. При этом все прекрасно понимают, что отсутствие Ярослава имеет конкретную причину – переезд в «Зенит».

В прошлом сезоне Ракицкий сыграл за сборную Украины шесть матчей. Три из них в Лиге наций и во всех трех играх команда победила. Впрочем, говорить о Ракицком, как о стопроцентном игроке «основы», тоже будет преувеличением. К примеру, из десяти отборочных матчей к ЧМ-2018 тогда еще защитник «Шахтера» сыграл в половине из них. Очень часто накануне матчей сборных Ярослав получал травмы, что давало повод общественности обвинять его в отсутствии патриотизма. Впрочем, по нашей информации, проблема не только в этом, а в моментах, связанных со спортивным режимом.

Кто не с нами, тот против нас

Теперь о патриотизме. Ракицкий никогда и нигде об отсутствии желания выступать за сборную публично не обьявлял. А что касается гимна, который зенитовец не пел перед матчами, то и здесь никто не знает истинную причину (все остальное читается между строк).

Градус ненависти в украинском обществе к переходу Ракицкого в «Зенит» по-прежнему высок. Высказываются политики, журналисты и общественные деятели. Самовыражаются под вымышленными именами в Сети диванные эксперты. При этом организация, которой сейчас положено внести ясность официальным заявлением, продолжает молчать – позиция Федерации Футбола Украины не озвучена и скорее всего озвучена не будет. Что, кстати, обьяснимо. Президенту Федерации Андрею Павелко, погрязшему в публичных и коррупционных скандалах, не до Ракицкого. Кум Павелко, главный тренер сборной, тоже пока молчит. Хотя раньше или позже настанет момент, когда Андрею Шевченко обьяснять отказ от услуг зенитовца придется.

А пока точнее всех высказал мнение украинских болельщиков музыкант и журналист (одно время он был соведущим одной из популярных футбольных программы на ТВ) Александр «Фоззи» Сидоренко: «Если Шевченко вызовет Рацицкого в сборную, игра будет сорвана. Думаю, в любом городе. Мне очень жаль, что жизнь не соответствует ожиданиям, но мир сузился. Кто не с нами, тот против нас. Третьего не дано».

ИСТОЧНИК KP.RU

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