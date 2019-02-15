Депутаты предлагают штрафовать за нарушение работы общественного транспорта в Петербурге

СЕРДИТЫЕ ПАССАЖИРЫ

- Ну что такое, уже третий раз со мной такая история! - сетует житель Красногвардейского района Роман Васнецов. - Вчера вечером сел в маршрутку, поехал домой. Вдруг на полпути водитель решил, что у него слишком мало людей в салоне, взял и пересадил всех в «пазик», который ехал за ним, а сам уехал домой. Бардак!

И таких историй, связанных с транспортом в Петербурге, много. На портале «Сердитый гражданин» десятки гневных комментариев от недовольных горожан. Одни никак не могут уехать вечером, другие по сорок минут ждут на остановке днем, третьи, наоборот, не успевают за своей маршруткой.

- Мой автобус едет рано, не по расписанию, и, конечно, не ждет. Время, по которому он должен проезжать мою остановку, 07.49, а он может проехать в 07.42 или 07.46, - жалуется Анастасия Домаева с улицы Ольги Форш. - Буквально бегу за ним, хотя и выхожу заранее. Если не успею сесть на этот рейс, следующий придет только через полчаса.

Только с начала года на «горячую линию», где принимают жалобы на транспорт, поступило более двадцати тысяч звонков. Две с половиной тысячи из них - о несовершенствах графика.

СЛИШКОМ МНОГО ПРЕПЯТСТВИЙ

Как же решить проблему с опозданиями и вообще упорядочить работу общественного транспорта? Депутаты ЗакСа предлагают кардинальные меры - штрафовать. Инициативу уже одобрили на заседании комитета по законодательству.

- Привлечь перевозчиков к ответу по закону в городе фактически нельзя. Этот пробел надо устранить, - отмечает один из авторов идеи депутат Алексей Цивилев. - Предлагаем наказывать рублем. Штраф для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических - от 10 до 15.

Политики утверждают, что по такому методу в Карелии работают уже несколько лет. Почему бы не перенять опыт у соседей? Но перевозчики с таким положением дел не согласны.

- Есть несколько объективных причин изменения графика, - говорят в компании «Организатор перевозок». - К примеру, почему вал звонков зимой? В январе выпало огромное количество снега. Автобусы и троллейбусы застревали в сугробах, было очень много аварий и пробок на дорогах. Это же форс-мажор!

Кроме того, для общественного транспорта не везде есть выделенные полосы. Автобусы едут в общем потоке с машинами и, конечно, попадают в пробки.

- Об ответственности перевозчика можно будет говорить, когда в городе создадут все условия, чтобы общественный транспорт двигался без препятствий, - подхватили в «Пассажиравтотрансе».

КОНКРЕТНО

Как сейчас следят за автобусами

- Решение о том, когда отправиться на маршрут, принимает не перевозчик и не водитель автобуса, а диспетчеры нашего учреждения. Они могут вносить изменения в план, если вдруг что-то пошло не так. Например, сделать интервал между машинами побольше или пустить дополнительные, - сообщили в компании «Организатор перевозок». - На каждом транспорте стоит система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать передвижения, и если вдруг водитель свернул куда-то не туда, мы сразу это видим.

Однако такой контроль касается только так называемых социальных автобусов, к коммерческим требования гораздо мягче. Но это не значит, что на нарушителей нельзя никак повлиять. Несколько выговоров - и у города появляется основание для расторжения договора с перевозчиком.

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Со всеми жалобами и предложениями по работе общественного транспорта в Санкт-Петербурге, будь то автобус, трамвай, троллейбус или метро, можно обратиться по телефону «горячей линии» 8 (812) 576-55-55. Звонки принимают круглосуточно.