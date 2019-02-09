2019-02-09T18:27:06+03:00
Общество

В Петербурге открыли мемориальную доску Даниилу Гранину

В доме на Малой Посадской улице писатель-фронтовик жил с 1955 года
Полина ЖУКОВА
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На Малой Посадской открыли мемориальную доску Даниилу Гранину в честь его столетия.На Малой Посадской открыли мемориальную доску Даниилу Гранину в честь его столетия.Фото: Артем КИЛЬКИН
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2019-й – год столетия Даниила Гранина. В память о почетном жителе Петербурга, писателе, ветеране Великой Отечественной войны в городе установили мемориальную доску. Появилась она на стене дома №8 по Малой Посадской улице, где Даниил Александрович прожил большую часть жизни. Именно в здесь он написал свои главные произведения. И здесь он встретил и свое 98-летие. Легендарного петербуржца не стало в 2017-м году – Гранин ушел на 99 году жизни.

Создателями памятной доски стали выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Создателями памятной доски стали выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась днем 9 февраля. Принять в ней участие прибыли глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов, спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Кроме высоких лиц на мероприятие пришли и простые петербуржцы. Около сотни человек собрались в этот день у дома Гранина. Была в торжественный момент там и дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.

2019-й год объявлен в России годом Даниила Гранина. Фото: Артем КИЛЬКИН

2019-й год объявлен в России годом Даниила Гранина.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Я рад, что здесь собралось столько поклонников нашего почетного гражданина Даниила Гранина. Он совсем немного не дожил до ста лет, до такого большого юбилея. Он всегда нас учил самому главному – смелости и справедливости. Он защищал наш город во все времена – и во время Великой Отечественной войны, и когда создавал свои произведения. Он очень любил город. И город любил его, – сказал на церемонии Александр Беглов.

Создателями памятной доски стали петербургские мастера, выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина – скульптор Евгений Бурков и архитектор Нестор Эльке.

Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась днем 9 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась днем 9 февраля.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что 2019-й год объявлен в России годом Даниила Гранина. Специально к этому событию в России создали оргкомитет во главе с Президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, который также принял участие в открытии мемориальной доски.

На открытии мемориальной доски была петербургская молодежь. Фото: Артем КИЛЬКИН

На открытии мемориальной доски была петербургская молодежь.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мероприятие гранинского года начались еще до его наступления, – рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов и член оргкомитета Года Гранина Александр Запесоцкий. – Мы выпустили две книги Гранина – с его работами, его выступлениями, публицистикой. Открыли выставку «Гранин и молодежь» в Президентской библиотеке. Но это электронная выставка, поэтому существует по всей стране – в большом количестве государственных библиотек, особенно федерального значения. Город проводит целый ряд мероприятий. У нас в Петербурге появилась вторая библиотека имени Гранина. Осенью будет открыт второй в городе памятник Гранину. Первый, еще не как памятник, а как скульптурный портрет, был установлен у нас на аллее славы университета при жизни Даниила Александовича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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