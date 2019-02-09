Фенербахче-Зенит. 12 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Девятнадцатикратный чемпион Турции для российских команд — соперник удобный. Причем, это касается обоих еврокубков. И в Лиге чемпионов «Фенербахче» был бит московским «Спартаком», и в Лиге Европы проигрывал «Краснодару». Причем, случалось это, когда времена для турецкой команды были получше нынешних.

Поэтому, жребий на первую стадию плей-офф Лиги Европы для «Зенита» выглядел как минимум удачным. В начале зимы от гранда турецкого футбола были видны лишь руины. Погрязший в финансовых проблемах «Фенербахче», предсказуемо погряз и в проблемах футбольных — осел внизу турнирной таблицы турецкой Суперлиги. «Зенит» же завершал прошлый год совсем при других вводных — досрочным победителем своей группы и лидером чемпионата. Но то было в декабре...

А к очной встречи расклад поменялся. «Фенербахче» сменил тренера, игроки идеи нового начальника постепенно восприняли, а затем и стали реализовывать. В итоге - заметный прогресс в игре, а с ним и восхождение по турнирной таблице. В футболе, как и в обычной жизни, аппетит приходит во время еды, то есть — игры. И если пару месяцев назад «Фенербахче» мечтал хотя бы поднять со дна таблицы в своем чемпионате, то сегодня у турецкой команды нет оснований отказываться от амбиций в Лиге Европы. К тому же фаворитом «Зенит» считали российские эксперты, а из далекой Турции сине-бело-голубые — сейчас темная лошадка. С которой стоит быть осторожным, возможно, надо опасаться, но уже точно не бояться.

После продажи в «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса «Зенит» остался без полузащитника, способного ювелирными передачами начинать атаку и расстреливать ворота издали. Другой такой мастер, Кристиан Нобоа, пока восстанавливается после травм и с турками точно не сыграет.

Образ темной лошадки «Зенит» сейчас отчасти представляет и для своего тренера. Да, Сергей Семак получил наконец желаемое — команду пополнили долгожданные новички, призванные усилить все линии- Ярослав Ракицкий защиту, Вильмар Барриос — полузащиту, Сердар Азмун - атаку. Усилением можно считать и отдохнувшего, а значит, готового лучше, чем осенью Артема Дзюбу. Вроде бы «Зенит» имеет все предпосылки стать сильнее, но... Травма Далера Кузяева оставила «Зенита» без ключевого полузащитника, перешедший из «Рубина» форвард Сердар Азмун до матча с «Фенербахче» успеет провести с командой в лучшем случае три тренировки, а насколько успели влится в зенитовский футбол Ракицкий и Барриос- пока загадка. Восстановившийся от травмы Юрий Жирков в Лигу Европы не заявлен, а позиция левого защитника — проблемная для «Зенита» с начала сезона. Потому трудностей и загадок у «Зенита» сейчас поровну с оптимистичными новостями.

Обычно чем ближе официальные матчи, тем быстрее проясняются резоны тренеры и все лучше узнается игра команды. Но для этого «Зенита» данное правило не действует. С каждым товарищеским матчем сине-бело-голубые запутывали все больше, похоже, возможности «Зенита» остаются загадкой даже для Сергея Семака.

В таких ситуациях, особенно, в матчах на вылет, обычно играют осторожно. Без особых изысков в нападении, но сверхаккуратно в защите. Особенно, когда матч на горячем и шумном турецком стадионе и против соперника, который в отличии от «Зенита», на перерыв в официальных матчах не уходил. «Зенит» может оказаться во вторник непохожим на себя, зато сильно удивить соперника.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – ничья. (1:1)