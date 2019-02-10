Белых медведей, атаковавших жителей Новой Земли, будут усыплять и вывозить из поселений

Жители архипелага Новая Земля как никто другой знают, что медведи трутся вовсе не «о земную ось», а об их дома. Вот уже несколько месяцев хозяева тундры наводят страх на жителей поселений в Архангельской области. Косолапые хищники в поисках еды заходят в подъезды и гоняются за людьми. Из-за этого в городе поставили дополнительные ограждения у школ и детских садов. Но отпугнуть мишек не получается. За последнее время в населенных пунктах заметили уже 52 грозных зверя. Ситуацию осложняет то, что отстреливать этих хищниов запрещено. Белые медведи внесены в «Красную книгу». Поэтому в местной администрации решили бороться с незваными гостями иначе.

- Мы ввели режим ЧС в поселениях на неограниченное время, - пояснил «КП» глава администрации «Новая Земля» Шиганша Мусин. - Мы попросили Росприроднадзор выделить нам людей. Они будут заниматься отловом медведей. Хищников будут усыплять и вывозить за пределы поселения. Отстреливать их мы не будем. Уже есть группа из четырех человек. На следующей неделе они должны прилететь и начать работу.

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей.

Сейчас ситуация, по словам Мусина, под контролем. Но расслабляться все равно нельзя.

- Мы ввели также режим «Вьюга-3» и режим «Белый медведь», - добавляет глава администрации. - Продолжается патрулирование на технике высокой проходимости, чтобы отпугивать медведей и отгонять их в тундру. С детьми проведены дополнительные занятия. Самое главное - избегать встречи с медведями. Случаи гибели после таких встреч были и были неоднократно. Белый медведь непредсказуем. Поэтому сейчас приняты все меры, пока жертв нет. Но угроза сохраняется.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик, директор Большого Московского цирка:

– Причина, по которой медведи себя так ведут – живая природа и среда обитания, где они живут, действительно очень суровая. И медведям, видимо, тяжело прокормиться. Поэтому они, может быть, даже случайно выйдя на человека и воспользовавшись их слабостью, смогли добыть себе пропитание. Хищники быстро осознают, что здесь гораздо легче, чем в природе, бороться за выживание. Пятьдесят два медведя – это катастрофа. Это громаднейшая цифра. Здесь нужно принимать какое-то сложное решение, это угроза для человека.

Конечно, я бы порекомендовал ни в коем случае не уничтожать этих редких и очень красивых животных. Я бы их поймал, усыпил и перевез бы в какой-нибудь зоопарк. У нас в России много зоопарков, в которых с удовольствием примут белых медведей. И в которых есть великолепные условия для их содержания.