Рудольф Фурманов о смерти Сергея Юрского: Уходят последние «товстоноговские» артисты

Сегодня ночью в Москве скончался один из самых любимых российских артистов Сергей Юрский. У народного артиста РСФСР остановилось сердце. Как воспринял уход легенды советского театра и кино художественный руководитель театра «Антрепризы имени Андрея Миронова» Рудольф Фурманов, он рассказал в телефонном интервью «Комсомолке».

Я поражен. Никак не мог предположить, что Юрский уйдет из жизни. Я знал его многие годы, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Рудольф Давыдович. – Я дружил с ним, как и со многими артистами «товстоноговского» БДТ.

Сергей Юрьевич был одним из самых любимых артистов Георгия Товстоногова. В те годы не было подобных понятий, но Юрский был «звездой» ленинградского театра. Увы, но в конце 70-х годов он решил переехать в Москву.

- У нас был концерт. И после дневных репетиций Товстоногов вышел к нам и с грустью в голосе сказал, что был вынужден подписать заявление об уходе, - вспоминает Рудольф Фурманов. – Я долго не мог потом воспринимать БДТ без Юрского.

Рудольф Фурманов знал Сергея Юрского еще по работе в ленинградском БДТ.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Юрский был не только талантливым актером, но и постановщиком. Он блестяще поставил «Беспокойную старость» Мольера, «Фантазии Фарятьева». Но, конечно, режиссура Юрского резко отличалась от режиссуры Товстоногова. А два театра в одном существовать не могут.

- Но даже потом, находясь в Москве, Сергей Юрский оставался ленинградцем, он всегда приезжал на вечера памяти Товстоногова. И все же мы должны помнить не разногласия, а блестящий талант Юрского, его роли. Самое страшное, что уходят последние «товстоноговские артисты», - сокрушается Рудольф Фурманов.

Напомним, что Сергей Юрский скончался в три часа ночи 8 февраля в своей московской квартире. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Народному артисту РСФСР было 83 года.