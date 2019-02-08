2019-02-08T14:51:49+03:00
Досуг

Сладкая жизнь: итальянская классика возвращается на большой экран

Шедевры Феллини, Бертолуччи и Висконти покажут в кино
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Четыре фильма покажут в «Авроре» с 8 по 11 февраля. Фото: «8 с половиной» Федерико Феллини.Четыре фильма покажут в «Авроре» с 8 по 11 февраля. Фото: «8 с половиной» Федерико Феллини.
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Середина прошлого века — время славы и могущества итальянского кино, время вдохновения, музой которого стал послевоенный неореализм. Тогда не только устоявшиеся авторы вроде Феллини и Висконти утвердились в качестве великих мастеров, но и зазвучала целая плеяда новых мощных творческих голосов, среди которых был Бертолуччи.

Эти режиссеры и их фильмы отличаются друг от друга по стилю и идеям, но важнейшее их место в истории кино и огромное влияние, оказанное на культуру всего мира, несомненны.

Увидеть картины в оригинале с русскими субтитрами можно в кинотеатре «Аврора» с 8 по 11 февраля.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

«Сладкая жизнь» Федерико Феллини

Журналист Марчелло — наблюдатель и участник всех эпизодов жизни итальянской элиты конца 50-х годов. Женщины, как тени, сменяют друг друга, не задевая его чувств. Даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощения сексуальности и порока, не выводит его из ступора.

«Сладкая жизнь» — не просто произведение искусства. Трехчасовая панорама жизни Рима указывает на изменения в итальянском и европейском обществе. Фильм стал поворотным моментом и в карьере Феллини. Атмосфера моральной апатии в сочетании со скандальной сексуальной откровенностью, дополненные иронией и сюрреалистическими образами, делают эту картину убедительной критикой упадка высокой культуры и консьюмеризма. «Сладкая жизнь» стала триумфатором Каннского кинофестиваля 1960 года, получила «Оскар» за лучшие костюмы, режиссуру, сценарии и декорации.

«Восемь с половиной» Федерико Феллини

Парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного. И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем, в котором все без исключения любят его, хотя идиллия перемежается с бунтом, подавлять который приходится хлыстом.

Поэтическая фантазия ранних фильмов Феллини увенчалась барочным изобилием «8 с половиной», Образность здесь освобождена от реальности в стремлении постичь идеи воображения, фантазии и памяти.

«8 с половиной» входит в списки лучших фильмов всех времен и является обладателем двух «Оскаров».

«Конформист» Бернардо Бертолуччи

«Конформист» рассказывает историю Марчелло Клеричи, которыи всю свою жизнь был трусом и приспособленцем. Поступив на службу к фашистам в конце 1930-ых, Марчелло получает задание убить политического беженца, его бывшего профессора.

Фильм Бертолуччи — глубокое исследование героя, у которого нет своей позиции, который добровольно подчиняется деи ствующей идеологии и вовлекается в нее, стремится преодолеть свое отчуждение от окружающих и слиться с толпои . Но за всем этим кроется прошлое Клеричи, бегство от которого и приводит его к конформизму. Мощный и многослойный сюжет подкрепляется изумительной работой художника-постановщика Недо Адзини и оператора Витторио Стораро, которые воссоздают атмосферу фашистской Италии с помощью сложнейших композиции и мизансцен, стилизованного использования ракурсов, форм и теней.

Тревожащий и провокационный «Конформист» — безусловный шедевр мирового кино и блестящее достижение еще молодого на тот момент режиссера.

«Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти

1970-е годы. В роскошной квартире одиноко живет профессор, интеллектуал и ученый, отрешенный от реального мира. Но его покой нарушается с появлением маркизы, которая снимает верхний этаж его палаццо для своего молодого любовника. Обитателями квартиры также становятся дочь маркизы с женихом. Вынужденный примириться с новыми жильцами, профессор начинает новую жизнь, полную беспокойства и волнений.

«Семейный портрет в интерьере» — предпоследний фильм великого Висконти, в центре которого — столкновение героев, характеров, классов, убеждении , противостояние старого и нового, классического и современного. Камерную и очень личную картину можно воспринимать как философское и художественное завещание мастера, подведение итогов творческой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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