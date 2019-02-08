2019-02-08T18:37:45+03:00
Общество

Генерал Умнов ушел с должности начальника ГУ МВД Петербурга

Президент России назначил генерал-лейтенанта полиции помощником министра МВД
Лилия КОЗЛОВА
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Глава МВД Петербурга Сергей Умнов уходит с должностиГлава МВД Петербурга Сергей Умнов уходит с должностиФото: Олег ЗОЛОТО
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Генерал-лейтенант начальник Главного управления МВД Петербурга и Ленинградской области Сергей Умнов покидает свой пост. В пятницу, 8 февраля, стало официально известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала полиции на новую должность.

- Назначить генерала-лейтенанта полиции Сергея Умнова помощников министра внутренних дел России, - говорится в документе на портале правовой информации.

Этим же указом Умнов освобожден от должности главы ГУ МВД Петербурга и Ленобласти. Данный пост начальник полиции занимал с февраля 2012 года.

Напомним, что слухи о переводе Сергея Умнова на новую должность в Москву появились еще в конце января 2019 года. Тогда начальник МВД Петербурга заявил, что никаких тревожных сведений о переводе в столицу не поступало. Он сказал, что является «человеком в погонах», поэтому, если потребуется, он будет служить там, куда его назначат.

На данный момент пост главы МВД Петербурга свободен. Кто станет новым начальником полиции Северной столицы, пока что не известно.

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Умнов ответил на слухи о его переводе в Москву

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что глава главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов собирается покинуть пост и перейти на работу в Москву. Однако, как заявил он сам, пока что никаких тревожных сведений о переводе в столицу не поступало. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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