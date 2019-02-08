«Ушел со сцены нашей русской последний крупный динозавр»: Шнуров написал стихи о смерти Сергея Юрского

Ночью в пятницу, 8 февраля, ушел из жизни один из самых великих и любимых российских артистов Сергей Юрский. Актер театра и кино, режиссер и сценарист запомнится зрителям своими блистательными ролями Остапа Бендера в «Золотом теленке», дяди Мити в «Любовь и голуби». Сегодня о кончине Юрского говорят его близкие, коллеги, друзья и все, кто когда-либо видел его великолепную игру. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже написал небольшие стихи в память ушедшего народного артиста.

В своем небольшом четверостишье музыкант отметил, что со смертью Сергея Юрского закончилась целая эпоха, ведь такого артиста с большой буквы «А» больше не осталось на российской сцене.

Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр, - написал Шнуров в своем «Инстаграм».

Напомним, Сергей Юрский скончался в три часа ночи 8 февраля в своей квартире в Москве. Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Народному артисту было 83 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актер Борис Смолкин: «Юрский был кумиром для всех начинающих актеров Ленинграда»

Ночью стало извесно, что умер великий актер - Народный артист РСФСРСергей Юрский. Это невосполнимая утрата для российского кинематографа и для страны в целом. Он снялся более чем в 40 фильмах, каждая роль - запоминающаяся, яркая, полюбившаяся зрителю. Близкие артиста скорбят о его кончине и вспоминают о том, каким он был человеком. "Комсомольская правда" - Санкт-Петербург связалась с актером Борисом Смолкиным, на судьбу которого когда-то повлияла встреча с Сергеем Юрским.(подробности)

Рудольф Фурманов о смерти Сергея Юрского: Уходят последние «товстоноговские» артисты

Сегодня ночью в Москве скончался один из самых любимых российских артистов Сергей Юрский. У народного артиста РСФСР остановилось сердце. Как воспринял уход легенды советского театра и кино художественный руководитель театра «Антрепризы имени Андрея Миронова» РудольфФурманов, он рассказал в телефонном интервью «Комсомолке».(подробности)

Актриса Светлана Крючкова о смерти Сергея Юрского: «Он обогащал каждого, кто сидел в зрительном зале»

Ночью не стало легендарного актера Сергея Юрского. Любимый всеми Остап Бендер ушел из жизни 8 февраля на 83 году жизни. Причина - остановка сердца. Друзья, близкие и коллеги по сцене вспоминают, каким был великий актер.(подробности)

Депутат Максим Резник: «Юрский и Дербенев познакомились у нас дома»

Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 83 году жизни. 8 февраля об этом сообщили в театре им. Моссовета, где он служил. Любимый миллионами по ролям Остапа Бендера в «Золотом теленке» и дяди Мити в «любовь и голуби», он умел невероятно точно перевоплощаться в любой персонаж. Сегодня друзья и близкие актера вспоминают, каким он был.(подробности)