«Ушел со сцены нашей русской последний крупный динозавр»: Шнуров написал стихи о смерти Сергея Юрского
Ночью в пятницу, 8 февраля, ушел из жизни один из самых великих и любимых российских артистов Сергей Юрский. Актер театра и кино, режиссер и сценарист запомнится зрителям своими блистательными ролями Остапа Бендера в «Золотом теленке», дяди Мити в «Любовь и голуби». Сегодня о кончине Юрского говорят его близкие, коллеги, друзья и все, кто когда-либо видел его великолепную игру. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже написал небольшие стихи в память ушедшего народного артиста.
В своем небольшом четверостишье музыкант отметил, что со смертью Сергея Юрского закончилась целая эпоха, ведь такого артиста с большой буквы «А» больше не осталось на российской сцене.
Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр, - написал Шнуров в своем «Инстаграм».
Напомним, Сергей Юрский скончался в три часа ночи 8 февраля в своей квартире в Москве. Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Народному артисту было 83 лет.
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