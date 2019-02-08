«Везде вода»: Жительница Петербурга жалуется на сильную протечку крыши

Из-за снега зимой 2019 года жители Петербурга страдают не только на улице, но даже у себя дома. Крыши многоквартирных домов протекают, вода постепенно стекает в квартиры, по стенам, капает с потолка. Жительница Ижоры Колпинского района уже несколько дней жалуется в жилконтору на ужасные условия жизни, однако коммунальщики никакой инициативы не предпринимают.

- У нас крыша течет, а управляющая компания не реагирует ни на что. И как жить, - пожаловалась петербурженка.

На видео по квартире ходит плачущий ребенок. Вокруг него стоят тазики и ведра, в которые капает вода. Причем вода течет везде, по стенам, по потолку. В таких ужасающих условиях петербурженка живет с маленьким ребенком и котом. Малышу просто напросто опасно находиться в такой мокрой квартире. По словам женщины, уже неделю она пытается достучаться до коммунальщиков, но никакой реакции от них не получает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690858" frameborder="0"></iframe> В квартире жительницы Ижоры протекает крыша.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, в Смольном рассказали, что необходимо предпринимать в таких ситуациях. Если управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов, то жители могут спокойно обращаться с жалобой в государственную жилищную инспекцию Петербурга или сразу напрямую в суд. Кроме того, гражданин, чье имущество пострадало от воды с крыши, имеет право на компенсацию в полном объеме. В случае, если к соглашению прийти не удалось, собственнику поврежденного имущества следует решать вопрос ремонта или компенсации причиненного вреда в судебном порядке.

Заявки о протечках кровель в районах принимаются на телефоны действующих горячих линий. Также можно напрямую позвонить по номеру 004.