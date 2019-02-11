Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные машины в Петербурге

Из-за обильных снегопадов зимой 2019 года в Петербурге у автомобилистов возникают сложности не столько с ездой по дорогам, сколько с парковкой. Дворы завалены высокими снегопадами, вдоль дорог образовалась крупная наледь и снежные «барьеры», которые мешают машине въехать. Водителям приходится долго выискивать место, где бы оставить транспорт. Некоторые часами пытаются откапать лопатой самостоятельно себе небольшой кусок, чтобы припарковать автомобиль.

Однако парковочных мест все равно не хватает. Зачастую, выбившись из сил от поисков и не сумев заехать на очередной сугроб, водители принимают решение оставить машину рядом со знаком, запрещающим парковку, потому что другого варианта не остается. И за это оказываются наказаны: автомобиль оказывается на штраф стоянке. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов вошел в положение автомобилистов и предложил смягчить на время снежного бедствия правила парковки в Петербурге. Об этой инициативе он рассказал в своем письме главе МВД России Владимиру Колокольцеву и временно исполняющему обязанности губернатора города на Неве Александру Беглову.

- Зимнее время — настоящее испытание для всех городских служб и, особенно, для дорожной инфраструктуры. Вместе с тем, многие автовладельцы, обращающиеся ко мне на личных приемах и в письмах, замечают, что в зимний период эвакуация неправильно припаркованного транспорта осуществляется безо всякой поправки на погодные условия. Особенно сложная ситуация с эвакуацией автомашин сложилась в Петербурге в текущем году — автолюбители по причине аномальных снегопадов и образованию снего-ледяных торосов на улицах северной столицы оказались лишены привычного количества парковочных мест, - отметил депутат.

Кроме того, эвакуация каждого автомобиля требует присутствия сотрудника ДПС, который тратит время на «безобидную» припаркованную машину, вместо того, чтобы быть в более нежном месте, например, где его ждут пострадавшие в аварии, считает Виталий Милонов.

Депутат предложил на время зимнего сезона смягчить правила парковки. Если автомобиль стоит в неположенном месте, но не мешают проходу людей и проезду транспорта, то можно машину не эвакуировать, а обойтись административным штрафом.

На прошлой неделе коммунальные службы объединились с дорожной полицией и стали активно эвакуировать автомобили, чтобы убирать снег. Помимо того, что машины увозят из-под запрещенных знаков, каждый день в городе «приподнимают» автомобили, для того, чтобы лучше расчистить снег.

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Борьба со снегом в Петербурге перешла в решительную фазу. Власти города объявили о начале глобальной уборки и призвали на помощь ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции будут эвакуировать те автомобили, которые припаркованы с нарушением правил, тем самым мешая качественной уборке снега. Сегодня ночью с 21:00 6 февраля до 7:00 7 февраля петербуржцев попросили не парковать машины на Захарьевской улице, Фурштатской, улице Чайковского от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и на Таврической улице от Кирочной до Суворовского проспекта. Делается это для того, чтобы снегоуборочная техника могла свободно проехать и смести все сугробы.(подробности)