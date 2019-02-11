2019-02-11T12:30:38+03:00
Происшествия

«Абсурдная ситуация»: Хоккейный тренер рассказал, за что его избил мужчина на катке

Спортсмен получил по лицу за видео в социальной сети
Лилия КОЗЛОВА
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Детский хоккейный тренер заявил, что собирается решать конфликт по закону Фото: Предоставлено героем сюжетаДетский хоккейный тренер заявил, что собирается решать конфликт по закону Фото: Предоставлено героем сюжета
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Хоккей – суровый мужской спорт. Однако это не означает, что все вопросы на льду должны решаться силой. Детский хоккейный тренер Эдуард оказался избитым во время тренировки с юным подопечным. Инцидент произошел на катке в «Ледовой Арене» в Невском районе Петербурга в воскресение, 10 февраля. Пострадавший 28-летний спортсмен рассказал «Комсомольской правде в Петербурге», за что мужчина стал размахивать в его сторону кулаками.

28-летний Эдуард тренирует детскую хоккейную команду, занимается с ребятами 2013-2014 годов рождения. На своих страничках в соцсетях он публикует видео о своей деятельности, выкладывает фото с тренировок и игр. Мужчина, который напал на него, по всей видимости, тоже занимается тренерской деятельностью. В одном из видео в «Инстаграм» у Эдуарда он увидел ролик, на котором спортсмен загоняет шайбу в ворота, на которых прикреплены бумажки с рисунками. На одной из таких распечаток агрессор разглядел логотип «своей команды», что и вызвало у него негодование.

- Вчера у меня была тренировка с ребенком. Он (нападавший) подъезжает ко мне и говорит, что ему не нравится, что я выкладываю в своих соцсетях. Он решил, что я издеваюсь над ним, якобы на воротах были бумажки с его хоккейной эмблемой. Сначала начал ругаться, говорить, что я задел его чувства, потом перешел на нецензурную лексику. Ну, а дальше начал драться, - рассказал корреспонденту «КП» детский тренер.

На видео, которое опубликовал Эдуард, видно, как он пропускает два удара и падает на лед. Дальше мужчина продолжает избивать до тех пор, пока мужчин не растащили катающиеся на катке парни. Все это происходило на глазах подопечного тренера и родителей мальчика.

Драка на катке в Петербурге .

- Мальчик переживал, у нас тренировка не получилась. Он нервничал после этой драки, - рассказал Эдуард.

После нападения у спортсмена остались на лице царапина, а также он пожаловался на боль в боку. Осмотрев и зафиксировав побои, врач направил сообщение в полицию, которая теперь проверяет инцидент на льду. Сам же тренер сказал, что после драки у него остался шок. Кроме того, угрозы со стороны «обидчивого коллеги» продолжают поступать.

- От него поступают угрозы. Я написал ему, чтобы он ко мне больше не приставал и принял какие-то меры к разрешению конфликта. Иначе я дам ход делу. Избивать меня из-за социальных себей – это абсурд ситуация, - посетовал тренер.

Сам же Эдуард говорит, что драться не собирается, ему это не нужно. В его приоритете - занятие спортом, а не кулачные бои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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