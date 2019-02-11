2019-02-11T14:48:48+03:00
Происшествия

Врачи спасли от смерти петербуржца, упавшего без сознания в метро

Пассажиру стало плохо с сердцем на станции «Балтийская» в Петербурге [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Врачи полчаса реанимировали петербуржца, упавшего без создания в метроВрачи полчаса реанимировали петербуржца, упавшего без создания в метроФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Массаж сердца и искусственное дыхание. Полчаса врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину в вестибюле станции метро «Балтийская» в Петербурге. Пассажиру, на вид лет 30-40, стало плохо днем в понедельник, 11 февраля, и он упал без создания. Несмотря на то, что петербуржец очень долгое время не приходил в себя, медики продолжали усиленно бороться за его жизнь. В итоге им это удалось.

- На станции метро «Балтийская» врачи минут 7-10 делают массаж сердца человеку, но он не реагирует, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Проходящие мимо пассажиры, увидев упавшего мужчину, незамедлительно вызвали ему «скорую». Прибывшие на место врачи увидели гражданина без сознания, который лежал почти на краю платформы. Чтобы не терять время, медики стали его «откачивать». Увы, долгое время мужчина не приходил в создание, некоторые очевидцы даже решили, что пассажир за это время успел уйти из жизни.

В петербургском метро мужчине стало плохо с сердцем и он потерял сознание.

Около 30 минут врачи боролись за жизнь мужчины, делали ему непрямой массаж сердца. Спустя полчаса несчастный все же открыл глаза. Оказалось, что ему стало плохо на платформе, заболело сердце, и он упал без сознания. После того, как пострадавшего удалось реанимировать, его срочно поместили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, которая отвезла мужчину в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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