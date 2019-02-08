В Пулково отметили Китайский новый год

В аэропорту Пулково прошло празднование Китайского Нового года. 6 февраля 2019 года зал регистрации воздушной гавани окунулся в концертно-зрелищные выступления, а также мастер-классы по традиционным китайским увлечениям. Мероприятие было организовано управляющей компанией аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) совместно с китайской авиакомпанией Hainan Airlines.

В праздничный день пассажиров и гостей Пулково ждала насыщенная развлекательная программа. На дегустации бортового питания Hainan Airlines все желающие могли попробовать национальные китайские угощения и печенья с предсказаниями. На мастер-классах можно было научиться основам традиционной китайской живописи и чайной церемонии. Для пассажиров и гостей аэропорта выступили команды восточных единоборств «Диалог с Удао» и центра Культуры и Спорта «Северный Дракон», а также танцевальный коллектив школы №547 Санкт-Петербурга. В зале регистрации Пулково работала фотовыставка «Разнообразие Пекина», где можно было познакомиться с культурными и архитектурными особенностями китайской столицы. Вывеску аэропорта и крышу терминала в честь праздника подсветили красным светом.

Напомним, Hainan Airlines выполняет из Санкт-Петербурга круглогодичные рейсы в Пекин. По итогам 2018 года авиакомпания обслужила в аэропорту Пулково около 50 тыс. пассажиров. Доля перевозчика в общем объеме прямого пассажиропотока между Пекином и Санкт-Петербургом составила 83%.

Елена Балоболова