«Впервые за всю историю в Петербург пришла зима»: На «Вечернем Урганте» высмеяли уборку снега

То, как проходит зима 2019 года в Петербурге – одна из самых обсуждаемых тем не только в самом городе, но и уже всей стране. Накануне в понедельник, 11 февраля, в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высмеяли ситуацию с плохой уборкой в Северной столице. Телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как он на выходных ездил к дому своего отца и колол лед, на котором тот поскользнулся и сломал ногу.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег добрался до картин в Русском музее. Беглов обозначил болевые точки города. А Ургант ржет над коммунальщиками 00:00 00:00

Ургант рассказал о проблемах города и продемонстрировал в эфире передачи фотографию, которая была сделана во время уборки снега. На снимке ведущий сам с помощью лома раскалывает и убирает наледь. Как же получилось так, что Петербург сковали цепи льда, задается вопросом Иван Ургант.

- Дело в том, что впервые за всю историю в Петербург пришли зима, - объясняет снежную и ледяную ситуацию в городе на Неве Иван Ургант. – Но самое аномальное, что она пришла в зимние месяцы.

Иван Ургант упомянул о том, что чиновники и депутаты в Петербурге выходили на субботник и убирали снег. Также предположил, что занимались уборкой люди, потому что вся снегоочистительная техника находится на «параде снегоуборочной техники» на Дворцовой площади.

Иван Ургант пошутил о плохой уборке снега в Петербурге .Видео: YouTube-канал Вечерний Ургант

Напомним, что в минувшие выходные шоумен Иван Ургант был замечен недалеко от Мариинского театра. Он занимался очисткой тротуара от корки наледи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она»: Иван Ургант почистил тротуар от снега в Петербурге

Заваленный снегом Петербург пытаются очистить от наледи и сугробов вот уже несколько недель. Но сколько сил власти и коммунальщики не бросают на борьбу со стихией - а снег и ныне там. От падения наледи с крыш пострадали уже десятки горожан, пробраться по скользким и заснеженным тротуарам под силу лишь акробатам. Неудивительно, что мимо такой обстановки в городе не смог пройти даже Иван Ургант, приехавший к своей бабушке. Шоумен решил взять в руки ломик с лопатой и показать городским службам, как нужно чистить тротуар.(продолжение)

Андрей Ургант рассказал о протекшей в его доме крыше

Февраль. Оттепель. Типичное для Петербурга явление, которое в нынешнем году оказалось особенно неприятным для жителей верхних этажей. Как только пригрело солнышко, скопившийся на крышах снег начал таять, и вода потекла по стенам и потолкам квартир петербуржцев. Оказался в числе пострадавших и актер Андрей Ургант.(продолжение)

Ургант сломал ногу в Санкт-Петербурге

От гололеда и заваленных снегом улиц Санкт-Петербурга страдают не только простые жители, но и известные люди. Так, одной из «жертв» нечищенных дорог в Северной столице стал актер Андрей Ургант. Отец телезвезды Ивана Урганта получил перелом правой ноги, выходя из дома. Андрей Львович вспоминает, что на секундочку задумался, тут его окликнул сосед, он обернулся и в эту же секунду оступился и полетел со скользкой лестницы.(продолжение)