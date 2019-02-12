2019-02-13T09:52:54+03:00
Общество

В Петербурге выберут самую солнечную детскую улыбку

Победитель фотоконкурса «Зубная фея» получит сертификат стоматологической клиники
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В ходе конкурса организаторы решили даже увеличить призовой фонд.В ходе конкурса организаторы решили даже увеличить призовой фонд.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и федеральная сеть центров имплантации и стоматологии ИНТАН объявляют фотоконкурс «Зубная фея»! Чтобы принять участие, достаточно загрузить снимок своего улыбающегося чада на страницу конкурса до 7 марта, и написать о самом смешном или необычном походе к стоматологу.

Победителем станет тот, чья фотография наберет больше всего лайков. Cчастливчик получит сертификат на 15 000 рублей от клиники ИНТАН.

Кроме того, жюри конкурса определит лучших в номинациях «Выбор ИНТАН» и «Зубная фея» (за самую оригинальную историю). Их также ждут сертификаты на посещение клиники ИНТАН номиналом 10 и 5 тысяч рублей.

Подведение итогов состоится 12 марта. Поделитесь улыбками своих детей со всем миром - на сайте KP.RU!

ИСТОЧНИК KP.RU

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