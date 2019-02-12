Цвет настроения - красный: SKODA RAPID влюбляет

Посетителям представлен красный ŠKODA RAPID в топовом обвесе Monte Carlo.

В МЕГЕ Парнас 12 февраля открыли экспозицию, приуроченную к одной из праздничных дат февраля - Дню всех влюбленных. Этому празднику суждено было прижиться в Северной столице, а влюбленные в этот день спешат подарить друг другу не только любовь, но и самые разные знаки внимания, среди которых желанным сюрпризом может оказаться автомобиль. Особенно если это ŠKODA RAPID в топовом обвесе Monte Carlo.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Нарядный экспонат ŠKODA RAPID в комплектации Ambition с двигателем 1.4 TSI (мощностью 125 л.с) с автоматической коробкой DSG-7 украсил одну из галерей МЕГА Парнас. Посетители выставки смогут убедиться в несомненных преимуществах модели со специальным пакетом опций Monte Carlo, куда входят биксеноновые фары, спортивные сидения и спортивный руль, зимний пакет, 16-дюймовые оригинальные диски и многое другое.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Напомним, свое название RAPID (в переводе «быстрый») унаследовал от автомобиля чешской марки, выпускавшегося еще в 1935 году. А спортивный пакет опций Monte Carlo получил имя в честь побед ŠKODA на легендарной раллийной трассе.

Сегодня RAPID - один из самых популярных автомобилей ŠKODA на российском рынке, что обусловлено удачным сочетанием цены и качества, а также предпочтениями россиян, которые тщательно изучили специалисты чешской марки.

ŠKODA RAPID в обвесе Monte Carlo - автомобиль со спортивным характером и нарядной внешностью - предназначен для тех, кто влюблен в ŠKODA и мечтает подарить или получить этот яркий подарок.

Всем посетителям экспозиции, организованной группой официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум», будет предоставлена возможность подробно ознакомиться с автомобилем и записаться на тест-драйв в один из дилерских центров, удобно расположенных в разных районах города. И, конечно, всех ждут особые праздничные предложения и подарки, которые ежедневно, с 12 по 18 февраля, будут вручаться наиболее активным подписчикам социальной сети «Авто Премиум» Instagram, записавшимся и прошедшим тест-драйв в любом из автоцентров «Авто Премиума».

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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