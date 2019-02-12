Рано говорить о весне: В Петербурге вновь ожидается похолодание

После оттепели, которая пришла в Петербург на несколько дней, в городе вновь похолодает. Небольшой морозец обернется не самым приятным явлением – гололедом. Подтаявший по всему городу снег заледенеет, поэтому в середине рабочей недели придется быть особенно аккуратными и внимательными на дорога и пешеходам, и автомобилистам. Правда, похолодание в Петербурге задержится только на один день. Ночь со вторника на среду город встретит морозом от минус 8 до минус 10 градусов. Возможен и небольшой снег. Днем 13 февраля температура воздуха поднимется до минус 3 градусов.

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– Дальше на неделе снова будет близко к нулю и оттепель, – рассказал «КП-Петербург» главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов. – Сильных холодов пока не предвидится. После одного холодного дня ночью будет слабый минус, а днем слабый плюс. Может, даже появится солнышко. А в пятницу ждем от 2 до 4 градусов тепла.

Последний рабочий день обещает быть самым теплым на неделе. Правда, в пятницу, 15 февраля, в Петербурге может быть довольно ветрено. После похолодания в среду оттепель задержится в Северной столице как минимум до конца недели. Но думать о том, что зима в городе закончилась, пока не стоит.

– В феврале еще рано говорить о весне. Это просто очередная оттепель, – добавил Александр Колесов. – Дальше могут грянуть и холода.

Без осадков в виде мокрого снега все-таки в ближайшие дни городу не обойтись. Небольшие дожди могут прийти и в конце недели. А что касается сильных снегопадов, здесь погода даст Петербургу передышку.