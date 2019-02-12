Культурная революция смешанных единоборств

В 2018 году крупнейший промоушен в мире смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) наконец-то пришел в Россию. В сентябре впервые за свою 25-летнюю историю американская лига боев без правил провела турнир на территории нашей страны. Дебютное мероприятие прошло в Москве на арене «Олимпийский» и вызвало большой резонанс в спортивном мире.

А скоро новости о UFC снова зазвучат из каждого утюга. И на этот раз в центре событий должна оказаться культурная столица России. Именно в Санкт-Петербурге UFC может организовать второй турнир.

Хабиб и Конор к нам пока не приедут

Конкретных дат российский офис UFC не называет, как и не раскрывает подробности файт-карты, держа в секрете имена бойцов, которые могут выступить в Северной столице. А вопрос, кто именно выйдет в октагон на турнире в Петербурге тревожит российских любителей единоборств больше всего, потому что первый турнир UFC в России вызвал наибольшее количество нареканий именно подборкой спортсменов.

Да, файт-карта изобиловала российскими бойцами, да, в Москву пожаловал экс-чемпион UFC, белорусский ветеран Андрей Орловский, да перед публикой «Олимпийского» предстал один из самых колоритных бойцов современности Марк Хант. Но на фоне боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, раскрутка которого шла параллельно с московским турниром, вся столичная файт-карта выглядела тускло. Наверное, организаторы учтут этот момент, но губу российским фанатам единоборств пока раскатывать не стоит. Звезд калибра Нурмагомедова в Санкт-Петербурге (кстати, менеджмент UFC наотрез отказывается признавать, что город для проведения ближайшего турнира в России уже выбран) вряд ли стоит ждать.

- Перед любой промоутерской компанией всегда остро стоит вопрос соотношения гонораров бойцов и выручки с турнира, - отмечает вице-президент UFC и глава UFC-Россия Андрей Громковский. - Делать что-то в убыток себе было бы странно. В будущем мы планируем проводить в России мероприятия по масштабу сопоставимые с теми, что проходят в США, с приглашением большого количества топовых бойцов. Но сначала турниры в России должны выйти на определенный уровень прибыли.

Дебютное мероприятие прошло в Москве на арене «Олимпийский». Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC

И потом, как показало наше исследование, самое важное для российских болельщиков – присутствие в файт-карте своих бойцов, особенно местных. Это главнее наличия звезд.

А вот над чем UFC собирается поработать – это над комфортом болельщиков. Изменения должны коснуться многого, начиная с процедуры покупки билетов.

- Турнир в Москве мы проводили в «Олимпийском» - культовой, но далеко не новой арене, - отмечает Андрей Громковский. – Для следующего турнира мы точно задействуем современную площадку (по всей видимости, речь о «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, где свои матчи проводит СКА, - прим. Ред.). Мы хотим, чтобы от всего, что связано с UFC, люди получали удовольствие и выходили после турнира со словами: «Вау!».

Почему во многих городах, например, на хоккей наши болельщики с удовольствием ходят семьями? Потому что для них на матчах созданы все возможные удобства.

UFC на первой кнопке пульта?

Но какой бы вместительной не оказалась будущая арена UFC в Санкт-Петербурге, принять всех желающих она все равно не сможет. А значит, поклонникам боев в восьмиугольнике впору задуматься, где этот турнир можно будет посмотреть. Последние несколько лет с поиском трансляций UFC не было никаких проблем – турниры показывал в прямом эфире «Матч ТВ». Но недавно UFC пересмотрел политику вещания на территории России и последние на данный момент два турнира организации, которые прошли 20 января и 3 февраля, на общедоступных каналах не было.

Эта новость напугала российских болельщиков, ведь культура спортивных трансляций у нас в стране в корне отличается от того, что мы видим в США. За океаном покупать платную подписку (pay per view) – обычное дело, у нас же любое упоминание о системе «плати и смотри» вызывает резкое отторжение.

- Первое, что мы сделали, открыв офис UFC в России, провели большое социальное исследование на тему, что именно ждет от нас фанатская база, - рассказывает Андрей Громковский. - Вопрос ценообразования на билеты и платные трансляции был одним из самых часто задаваемых. Все платные платформы, которые мы хотим запустить на территории России, должны быть доступными для наших болельщиков в плане стоимости. Это я сейчас и пытаюсь донести до нашего главного офиса в Лас-Вегасе.

При этом, по словам Громковского, UFC не собирается навсегда уходить с центральных российских каналов. И трансляции могут не только вернуться на «Матч ТВ», но и оказаться в программе телепередач «Первого канала» и иже с ним. И если это случится, то в российском спортивном вещании может произойти настоящая революция. Ведь не считая бокса, периодически «простреливающего» на главных каналах, и пары турниров с участием Федора Емельяненко, показанных в середине нулевых, трансляций единоборств мы на центральном телевидении не наблюдали.

Вице-президент UFC и глава UFC-Россия Андрей Громковский. Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC

- Сейчас у нас заключен контракт с компанией «Медиа Телеком», - отмечает Андрей Громковский. – Это позволит продвигать контент UFC как на платных платформах, так и на общедоступных каналах. В наших планах вывести трансляции ключевых турниров UFC на центральное телевидение. Платные каналы нужны, чтобы показывать еще больше наших событий, которые раньше могли оказаться вне поля зрения российских зрителей: пресс-конференции, официальные церемонии взвешивания и другие мероприятия UFC.

Сладкими речами, изобилующими сложными понятиями, российский народ не удивишь. Мы их каждый день слышим из уст наших политиков. И, как правило, чем мягче нам с вами стелют, тем потом жестче спать. Можно ли верить словам регионального вице-президента UFC, что все делается только для болельщика, мы узнаем в течение 2019 года, в котором лига и постарается развернуться на российском рынке. Но кое-что в медиа технологиях Андрей Громковский смыслит. Именно он в свое время запускал на территории России телеканалы Paramount Comedy и Paramount Channel. Занимал должность управляющего директора подразделения видео дистрибуции компании 20th Century Fox в России и странах СНГ. И даже принимал непосредственное участие в выпуске в прокат таких фильмов как «Елки», «Черная молния», «Выкрутасы», будучи исполнительным директором в группе компаний «Базелевс» Тимура Бекмамбетова.

- Опыта сотрудничества со спортивными лигами у меня не было, - рассказывает Андрей Громковский. – UFC заинтересовался моей кандидатурой с точки зрения медийного продвижения. Современный спорт во многом построен именно на медийной составляющей, и в этом плане UFC можно назвать одним из самых перспективных спортивных брэндов. Лига давно успешно выстраивает свою «экосистему».

«Зенит», СКА, UFC – что общего?

Кто следит за американскими спортивными лигами, знает, что НХЛ, НБА, НФЛ и др. постоянно конкурируют друг с другом за фанатскую аудиторию. Это во многом и позволяет североамериканским лигам успешно развиваться на протяжении десятилетий. В России о внутренней спортивной конкуренции не может быть и речи. Футбол у нас задавит все другие виды спорта вместе взятые. А тем же единоборствам в плане болельщицкого внимания не под силу тягаться даже с унылыми матчами середняков Российской Премьер-Лиги.

Понимая это, российский офис UFC решил не воевать с футболом за аудиторию, а подружиться. «Акт мира и дружбы» не так давно «подписали» сильнейший российский боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков (5 место в рейтинге промоушена) и, пожалуй, самый харизматичный футболист страны – форвард ФК «Зенит» Артем Дзюба, когда в ноябре прошлого года провели совместную ММА-тренировку.

Футбол vs MMA: Дзюба против Волкова.

Наверное, не за горами и сотрудничество с другим газовым гигантом Санкт-Петербурга – хоккейным клубом СКА. В хоккей, как известно, играют настоящие мужчины, да и драки между игроками там легализованы, так что поспаринговаться Волкову или кому-то другому будет с кем. А быть может, в UFC задумаются о том, чтобы предложить бой в восьмиугольнике двух хоккейным тафгаям (эти те самые ребята, которые чуть что сбрасывают краги и чистят друг другу лица).

У тех же Артюхина с Рыспаевым есть своя история противостояния. А бои с историей в народе всегда заходят хорошо.

Как ни крути, в UFC умеют делать шоу практически из всего, что там происходит. А качественного шоу долгие годы и не хватало российскому ММА.

Впрочем, рассуждать о том, что UFC точно приживется на российской земле, пока рано. Посмотрим, какие отзывы оставить турнир в Санкт-Петербурге. Если, конечно, он состоится.