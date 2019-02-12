Обзор матча: «Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

Игра в первом тайме была похожа на улицу с односторонним движением. «Фенербахче» подолгу разыгрывал мяч на половине «Зенита», в его штрафную постоянно летели навесы и прострели, в течении десяти минут хозяева подали 4 угловых. Последний из них и стал голевым — после отскока мяча от Эранани нападающий хозяев Слимани с лета поразил ворота Андрея Лунева.

«Зенит» же при переходе в атаку постоянно ошибался в передачах, не удавалось сделать даже три точные передачи подряд. Слаженную и доведенную до ворот «Фенербахче» атаку зенитовцам удалось провести только в конце тайма. Вторая такая атака привела к толчку в спину Дриусси — пенальти! Исполнять удар взялся Роберт Мак, но вратарь замысел словацкого полузащитника «Зенита» разгадал, отбив мяч в перекладину. С учетом тотального преимущества соперника счет 0:1 после первого тайма получился для «Зенита» очень щадящим.

Второй тайм:

Вопреки ожиданиям Сергей Семак в перерыве обошелся без замен, а его команда продолжился играть с грубыми ошибками. Зенитовцы теряли мяч и в середине поля, и около своей штрафной, несколько раз лишь неточность хозяев позволяла избежать гола.

Игра в атаке у «Зенита» стала налаживаться после перехода на схему с двумя центральными защитниками. Вышедший на замену Игорь Смольников и Роберт Мак стали часто подключаться в атаку с правого фланга, несколько раз на скорости врывался в штрафную слева Эрнани, мяч стал надолго задерживаться у штрафной «Фенербахче», но пространства для острой передачи к воротам не оставалось. После выхода вместо Дриусси новичка команды Сердара Азмуна зенитовцы чаще заиграли длинными передачами, пару раз Азмун опасно сбрасывал мяч на Дзюбу, но игроки хозяев брали не только качеством, но и количеством. В итоге — создать хотя бы один голевой момент «Зениту» не удалось. А закономерности результата убедительно говорит статистика — 61 процент против 39 в пользу «Фенербахче» по владению мячом, 11 ударов против 5, 5 ударов в створ против 1 и наконец 73 атаки хозяев на 48 зенитовских.

«Фенербахче» - «Зенит» - 1:0 (1:0)

«Фенербахче»: Текин, Исла, Калдырым, Чифтпинар, Шкртел, Мозес (Потук, 84), Топал, Жаэлсон, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2), Эльмас (Айю, 72), Слимани

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Смольников, 61), Краневиттер, Барриос, Мак (Маркизио, 85), Эрнани, Дзюба, Дриусси (Азмун, 74)

Голы: Слимани, 21

Незабитый пенальти: Мак, 44

Предупреждения: Ракицкий, 5; Исла, 14; Чифтпинар, 31; Анюков, 40; Мак, 68

25 января. Стамбул. Стадион «Шюкрю Саражоглу». 38 300 зрителей.

Главный судья: Рудди Букке (Франция)