2019-02-13T11:49:24+03:00
Спорт

Обзор матча: «Фенербахче» - «Зенит» 12 февраля 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча 1/16 Лиги Европы «Фенербахче» - «Зенит». Итоговый счет, голы, статистика игроков
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Зенит" не смог проявить себя в этом матче."Зенит" не смог проявить себя в этом матче.
Изменить размер текста:

Первый тайм:

Игра в первом тайме была похожа на улицу с односторонним движением. «Фенербахче» подолгу разыгрывал мяч на половине «Зенита», в его штрафную постоянно летели навесы и прострели, в течении десяти минут хозяева подали 4 угловых. Последний из них и стал голевым — после отскока мяча от Эранани нападающий хозяев Слимани с лета поразил ворота Андрея Лунева.

«Зенит» же при переходе в атаку постоянно ошибался в передачах, не удавалось сделать даже три точные передачи подряд. Слаженную и доведенную до ворот «Фенербахче» атаку зенитовцам удалось провести только в конце тайма. Вторая такая атака привела к толчку в спину Дриусси — пенальти! Исполнять удар взялся Роберт Мак, но вратарь замысел словацкого полузащитника «Зенита» разгадал, отбив мяч в перекладину. С учетом тотального преимущества соперника счет 0:1 после первого тайма получился для «Зенита» очень щадящим.

Второй тайм:

Вопреки ожиданиям Сергей Семак в перерыве обошелся без замен, а его команда продолжился играть с грубыми ошибками. Зенитовцы теряли мяч и в середине поля, и около своей штрафной, несколько раз лишь неточность хозяев позволяла избежать гола.

Игра в атаке у «Зенита» стала налаживаться после перехода на схему с двумя центральными защитниками. Вышедший на замену Игорь Смольников и Роберт Мак стали часто подключаться в атаку с правого фланга, несколько раз на скорости врывался в штрафную слева Эрнани, мяч стал надолго задерживаться у штрафной «Фенербахче», но пространства для острой передачи к воротам не оставалось. После выхода вместо Дриусси новичка команды Сердара Азмуна зенитовцы чаще заиграли длинными передачами, пару раз Азмун опасно сбрасывал мяч на Дзюбу, но игроки хозяев брали не только качеством, но и количеством. В итоге — создать хотя бы один голевой момент «Зениту» не удалось. А закономерности результата убедительно говорит статистика — 61 процент против 39 в пользу «Фенербахче» по владению мячом, 11 ударов против 5, 5 ударов в створ против 1 и наконец 73 атаки хозяев на 48 зенитовских.

«Фенербахче» - «Зенит» - 1:0 (1:0)

«Фенербахче»: Текин, Исла, Калдырым, Чифтпинар, Шкртел, Мозес (Потук, 84), Топал, Жаэлсон, Вальбуэна (Нойштедтер, 90+2), Эльмас (Айю, 72), Слимани

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Набиуллин (Смольников, 61), Краневиттер, Барриос, Мак (Маркизио, 85), Эрнани, Дзюба, Дриусси (Азмун, 74)

Голы: Слимани, 21

Незабитый пенальти: Мак, 44

Предупреждения: Ракицкий, 5; Исла, 14; Чифтпинар, 31; Анюков, 40; Мак, 68

25 января. Стамбул. Стадион «Шюкрю Саражоглу». 38 300 зрителей.

Главный судья: Рудди Букке (Франция)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета