Рабочий управляющей компании спас девочку на пожаре в Ленобласти

Александр Варданян по воскресениям обычно не работает, но тут позвонили из управляющей компании и вызвали на службу – в пятиэтажке на окраине города Луга в Ленобласти протекала крыша. Нужно было срочно устранить течь, потому что вода капала прямо рядом со щитком.

- Мы приехали с напарником, пока он разгружался, я решил подняться наверх, - рассказывает Александр. – Как только открыл дверь в подъезд, почувствовал запах гари. Подумал, неужели произошло короткое замыкание из-за воды? Побежал на 5-ый этаж. Но нет, там все было нормально. Тогда понял, что горит что-то ниже.

Александр спустился и увидел, что дым валит из квартиры на первом этаже. Дверь была заперта, он барабанил изо всех сил, обежал дом вокруг, стучался в окна, переполошил всех соседей. Только собирались взломать замок, как появилась хозяйка – пенсионерка ушла на 15 минут в магазин, а тут такое.

- Там же внуки! – всхлипнула бабушка. Сразу стало ясно, что надо действовать быстро, Александр накрыл рот шапкой и шагнул в полыхающую квартиру.

- Я полз по полу, ничего не было видно, буквально на ощупь нашел руку ребенка, как потом оказалось, девочки, - вспоминает Александр. – Она была без сознания, я вытащил ее на улицу и начал оказывать первую помощь.

К этому времени приехали пожарные и скорая. В квартире был еще трехлетний мальчик, к сожалению, спасатели вытащили его тело. Он погиб. Чуть позже приехали и родители малышей. Оба были убиты горем, но все же нашли в себе силы поблагодарить спасителя.

- Я раньше работал в полиции, знаю как вести себя в экстремальных ситуациях и как оказывать помощь, - говорит скромный рабочий, который не считает себя героем. – Рад, что малышку удалось спасти. Дай бог сил и здоровья ее семье.