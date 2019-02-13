2019-02-13T18:31:09+03:00
Звезды

Елена Воробей пообещала «прибрать к рукам» Евгения Петросяна

Знаменитая юмористка Елена Воробей призналась, что не может долго быть серьезной, стоя рядом с Евгением Петросяном
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Елена Воробей и Евгений Петросян заинтриговали поклонников нежными отношениями.Елена Воробей и Евгений Петросян заинтриговали поклонников нежными отношениями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Елена Воробей решила подлить масла в огонь к резонансным событиям личной жизни своего наставника и друга Евгения Петросяна. Громкий бракоразводный процесс с Еленой Степаненко, обсуждение молодой пассии юмориста, все это изрядно надоело артистке.

Воробей и Петросян приехали в Петербург с гастрольными выступлениями и оказались в один из вечеров в Театре эстрады им. Райкина. Теплую встречу артисты увековечили совместными снимками, которые опубликовали в своих Instagram-аккаунтах, разбавив шутками.

«Ой, спалились?! Драгоценные встречи... С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург, - написала Воробей у себя на странице. - Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е.В. Ой, держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой. Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко «Е-2».

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С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург
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«Всем хорошего настроения! Да, и присылайте мне свои вопросы, свои мысли, приветы, приглашения в гости, ну, всё что не жалко…»

«Хорошо смотритесь... Оба юморные, оба любимые. Удачи и новых номеров по-больше. С удовольствием вас обоих смотрим», «Хорошая была бы пара», «Но вы для него уже пенсионерка», «Леночка, я как вижу вас, так губы сами расходятся в улыбку. Вы ходячий позитив!», - ответили Воробей поклонники в комментариях.

«Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!», - написал Петросян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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