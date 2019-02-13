Театр-фестиваль в Балтийском доме: премьера спектакля, лекция-дискуссия и открытая репетиция

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет международный проект – спектакль «Олимпия». Спектакль создан совместно с Русским театром Эстонии (Таллин). Премьерные показы 22 и 23 февраля

22 и 23 февраля Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит петербургским зрителям спектакль «Олимпия» по пьесе современного драматурга Ольги Мухиной в постановке режиссера Филиппа Лося. Проект создан совместно с Русским театром Эстонии. Творческая команда артистов двух театров будет играть этот спектакль и на сцене «Балтийского дома», и в Таллине в Русском театре Эстонии.

Сюжет «Олимпии» охватывает период между двумя Олимпиадами: Московской 1980 года и Сочинской 2014. Смерть Высоцкого и война в Афганистане, августовский путч 91-го и гламурные нулевые.

Герои «Олимпии» – лучшие люди своей страны. Семья олимпийского чемпиона Стечкина, подающая надежды балерина Лариса и ее отец, герой Афганской войны генерал Токарев, тренер Макаров, мечтательная Катя Лавинская. Все они прошли вместе со страной череду нелегких испытаний. Вот они дружно провожали улетающего высоко-высоко в небо Олимпийского Мишку… Но пришли перемены, которых не требовали их сердца. И Стечкин-старший, чтобы прокормить семью, вынужден устроиться грузчиком. Его сын Алешка забыл про свою мечту пойти по стопам отца, повесил лыжи на крючок и пошел работать официантом, а его девушка Лариса стала ресторанной певичкой, а ведь могла блистать на сцене Большого театра. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому все закончится хорошо. Так и должно быть.

Но кроме истории страны, это история и глубоко личная – здесь все, что довелось испытать каждому. Поэтому одним зрителям «Олимпия» откроет двери в прошлое. Другие взгрустнут о своих друзьях и близких, которые прогнулись под наш изменчивый мир. Почти все будут подпевать хитам восьмидесятых, девяностых, с улыбкой вспоминая, как отматывали кассетные записи карандашом до той самой своей любимой мелодии. А может, и начнут пританцовывать вместе с героями – как когда-то на школьной дискотеке. Спектакль словно соткан из узелков, которые завязывают на память: «а вот было», «а вот тогда», «а вот в наше время» и самый главный – «сделать завтра».

В спектакле принимают участие ведущие артисты Театра-фестиваля «Балтийский дом»: з.а. России Ирина Конопацкая, з.а. России Валерий Соловьев, Константин Анисимов, Максим Головчанов, Елена Карпова, Олег Коробкин, Александра Мамкаева, Варвара Маркевич, Мария Мещерякова. А также артисты Русского театра Эстонии: Александр Ивашкевич, Карин Ламсон, Татьяна Маневская, Виктор Марвин, Наталья Мурина, Игорь Рогачев, Кристина Сорокина, Сергей Фурманюк, Анастасия Цубина.

Режиссер Филипп Лось о спектакле:

«Я хотел сделать спектакль о своих ровесниках – нынешних сорокалетних. Наша молодость пришлась на 80-е, 90-е годы. И пока мы занимались кто карьерой, кто личной жизнью, в стране происходили необратимые изменения. Изменения, которые оказали огромное влияние на всех нас. Менялась не только страны, менялись мы. Мне кажется, сегодня важно рассказать о том, как жили люди в это время, между двумя олимпиадами – Московской и Сочинской, что их радовало, что пугало, что со всеми нами было. Но главное, что нас ждет впереди. Вместе с нашими героями, олимпийскими чемпионами, балериной, генералом – лучшими людьми своей страны, мы попытаемся найти ответы на все эти вопросы. Поэтому одним зрителям спектакль, возможно, поможет разобраться в себе. Для других станет поводом вспомнить свое прошлое. Ну а молодое поколение, которое только входит во взрослую жизнь, узнает больше про страну, которая называлась СССР. Да и лучше узнает нас, своих родителей, которые взрослели в это время».

«Олимпия»

По пьесе Ольги Мухиной

Выдуманная история

Совместный проект Театра-фестиваля «Балтийский дом» и Русского театра Эстонии (Таллин)

Режиссер – Филипп Лось (Русский театр Эстонии)

Сценография и костюмы – Валерий Полуновский (Россия)

Музыкальное оформление – Филипп Лось (Русский театр Эстонии)

Балетмейстер – Ольга Привис (Русский театр Эстонии)

Художник по свету – Денис Солнцев (Россия)

Режиссер видеофильма – Николай Филиппов (Россия)

Спектакль идет с одним антрактом. 18+

Проект «Балтийский дом. Public театр»: «Россия: жизнь от Олимпиады-80 до Сочи-2014»)

«Жизнь – театр, а люди в нем – актеры», – утверждал Шекспир. И сюжеты, которые мы видим в реальности, превосходят любые фантазии драматургов. Театр «Балтийский дом» приглашает зрителей на интерактивные представления в жанре Публицистического театра.

22-23 февраля театр-фестиваль «Балтийский дом» представит премьеру спектакля «Олимпия» по пьесе современного драматурга Ольги Мухиной. Проект создан совместно с «Русским театром Эстонии» (Таллин).

Сюжет «Олимпии» охватывает период между двумя Олимпиадами: Московской 1980 года и Сочинской 2014. Смерть Высоцкого и война в Афганистане, перестройка и августовский путч 91-го, бурные девяностые и гламурные нулевые. Этот спектакль – попытка творческого осмысления трансформации, которая произошла с нашей страной и с нами.

Парадоксально, но за минувшие почти сорок лет в России так и не появилось общепринятой версии событий той эпохи. Настало время написать историю. И сделать это мы должны все вместе.

В преддверии премьеры спектакля «Олимпия» Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает на серию встреч-представлений в жанре публицистического театра. Журналисты, историки, деятели культуры и, главное, зрители откроют дискуссию о временах, которые мы пережили, чтобы осмыслить события и расставить свои акценты в истории, которая вершилась нами и у нас на глазах.

В ролях:

Дмитрий Прокофьев – экономист, историк, публицист;

Андрей Столяров – культуролог, писатель, философ;

Мария Мацкевич – социолог (Институт Социологии РАН);

Дмитрий Солонников – политолог (директор Института Современного Государства);

Филипп Лось – художественный руководитель Русского театра Эстонии, режиссер спектакля «Олимпия».

Даты проведения:

16 февраля 2019, 15.30. Россия: страна между двумя Олимпиадами

23 февраля 2019, 15.30. 80-е: от Олимпийского мишки до путча

10 марта 2019, 15.30. 90-е: романтизм и реальность эпохи первоначального накопления капитала

16 марта 2019, 15.30. 2000: страна несбывшихся надежд.

Место проведения: театр-фестиваль «Балтийский дом», Актерское фойе.

Вход свободный.

Регистрация на мероприятие 16 февраля