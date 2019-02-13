Грандиозная распродажа билетов на концерты в Петербурге ко Дню всех влюбленных

Трансмиссия

Билеты на Trancemission "Heartbeat" со скидкой до 14%

Предложение в честь Дня Святого Валентина от нашего билетного магазина ShowGoGo действует до 11:00 15 февраля.

Выбирайте категорию билета "на двоих" на главное трансовое событие страны уже по специальной цене:

Когда: 16 февраля, Санкт-Петербург, A2 Green Concert. Билеты

Пиратская станция

Билеты на Пиратскую Станцию "Phoenix" со скидкой 14%

Предложение в честь Дня Святого Валентина от нашего билетного магазина ShowGoGo действует до 11:00 15 февраля.

Выбирайте категорию билета "на двоих" уже по специальной цене

Маятник Фуко

Порадуй себя, подругу, друга, брата и далее по списку билетом на двоих со скидкой!

Не за горами День Св. Валентина, поэтому мы решили дать вам возможность купить тикеты на «Маятник Фуко» в двух столицах со скидкой. Билет на двоих стоит дешевле, чем два билета по отдельности, так что, если еще не купили, скорее делайте это.

Скидка действует на определенные категории билетов. Погнали!

Когда: 23 марта, Петербург. Билеты

Артик и Асти

Билет на двоих со скидкой 10% в честь Дня влюбленных!

Не знаете, что подарить второй половинке на День Св. Валентина? Билет на концерт Artik&Asti в Санкт-Петербурге! Тем более, что до 15 февраля (11:00) вы можете купить билет на двоих со скидкой 10%.

Поторопитесь, количество ограничено.

Ногу Свело

Билет на двоих со скидкой 20% в честь Дня влюбленных!

Подарите себе и любимому человеку настоящий взрыв эмоций, ведь именно это ждет вас на концерте группы «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге. Купить билет на двоих со скидкой 20% можно до 15 февраля (11:00).

Любимые хиты, новые песни, оригинальный видеоряд и фантастический свет от одного из самых сильных концертных коллективов страны — пропустить такое непозволительно.

Количество билетов на двоих ограничено.