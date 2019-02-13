2019-02-13T16:33:42+03:00
Досуг

Грандиозная распродажа билетов на концерты в Петербурге ко Дню всех влюбленных

Подарите себе и любимому человеку настоящий взрыв эмоций
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Скидки с любовью!Скидки с любовью!
Изменить размер текста:

Трансмиссия

Билеты на Trancemission "Heartbeat" со скидкой до 14%

Предложение в честь Дня Святого Валентина от нашего билетного магазина ShowGoGo действует до 11:00 15 февраля.

Выбирайте категорию билета "на двоих" на главное трансовое событие страны уже по специальной цене:

Когда: 16 февраля, Санкт-Петербург, A2 Green Concert. Билеты

Пиратская станция

Билеты на Пиратскую Станцию "Phoenix" со скидкой 14%

Предложение в честь Дня Святого Валентина от нашего билетного магазина ShowGoGo действует до 11:00 15 февраля.

Выбирайте категорию билета "на двоих" уже по специальной цене

Маятник Фуко

Порадуй себя, подругу, друга, брата и далее по списку билетом на двоих со скидкой!

Не за горами День Св. Валентина, поэтому мы решили дать вам возможность купить тикеты на «Маятник Фуко» в двух столицах со скидкой. Билет на двоих стоит дешевле, чем два билета по отдельности, так что, если еще не купили, скорее делайте это.

Скидка действует на определенные категории билетов. Погнали!

Когда: 23 марта, Петербург. Билеты

Артик и Асти

Билет на двоих со скидкой 10% в честь Дня влюбленных!

Не знаете, что подарить второй половинке на День Св. Валентина? Билет на концерт Artik&Asti в Санкт-Петербурге! Тем более, что до 15 февраля (11:00) вы можете купить билет на двоих со скидкой 10%.

Поторопитесь, количество ограничено.

Ногу Свело

Билет на двоих со скидкой 20% в честь Дня влюбленных!

Подарите себе и любимому человеку настоящий взрыв эмоций, ведь именно это ждет вас на концерте группы «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге. Купить билет на двоих со скидкой 20% можно до 15 февраля (11:00).

Любимые хиты, новые песни, оригинальный видеоряд и фантастический свет от одного из самых сильных концертных коллективов страны — пропустить такое непозволительно.

Количество билетов на двоих ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вячеслав Лащевский возглавил Жюри первой премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад
В состав жюри Первой премии «Серебряный лучник» Северо-Запад вошли руководители департаментов по связям с общественностью ведущих компаний федерального округа, руководители и главные редакторы средств массовой информации
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета