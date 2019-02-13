Коньки или чистые дороги и тротуары

Несколько лет назад власти Северной столицы заявили об отказе от химии: мол, улицы отныне будут посыпать смесью из песка и соли, а также гранитной крошкой. Инициативу горожане тогда приняли на ура. И вряд ли изменили бы свое мнение, если бы не рекордно снежная зима. Вот в Смольном и задумались: а может, не так уж и плохи эти реагенты?

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ И ЕЩЕ РАЗ - ЗИМОЙ

На днях врио губернатора Александр Беглов провел рабочее совещание с членами правительства и призвал готовиться к следующей зиме. Он поручил разработать план комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли и подготовить корректировку бюджета 2019 года, чтобы до начала холодов закупить необходимую технику, проработать программу утепления чердаков, нанять больше дворников, а также задуматься об использовании реагентов. Но прежде - проконсультироваться с экологами, экспертами и горожанами.

- Надо посоветоваться с жителями, провести опрос, - заключил градоначальник и поручил изучить общественное мнение вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Пока решается вопрос, чем следующей зимой будут обрабатывать улицы, врио распорядился привлечь максимальное количество техники для обработки песком тротуаров, территорий у соцучреждений и торговых центров, а также ту- ристических мест.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За и против антигололедных реагентов 00:00 00:00

Как будут советоваться с жителями города на Неве - обзванивать или ловить с анкетами у сугробов - пока неизвестно. Однако петербургские СМИ тут же подхватили социологическую эстафету и принялись изучать мнение читателей. Так, информационное агентство «Невские новости» опубликовало опрос на своей страничке в ВКонтакте.

60 ПРОЦЕНТОВ - ЗА РЕАГЕНТЫ

47 процентов проголосовавших выступает за точечное применение реагентов, так сказать, баланс между песком и противогололедными смесями. Еще 8 процентов однозначно за реагенты, даже готово пожертвовать обувью. «Комсомолка» тоже не осталась в стороне и обратилась к читателям в группе в социальной сети. Оказалось, что 29 процентов участников нашего опроса обеими руками за реагенты, а 31 процент поддерживает их использование в критических ситуациях. Против высказалось всего 37 процентов, еще 3 процентам участников опроса все равно.

«Я ОГЛЯНУЛСЯ ПОСМОТРЕТЬ, НЕ ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ ЛИ ОНА»

Готовность горожан вернуться к специальным смесям вполне ожидаема, ведь зима в Петербурге не щадит никого. По данным руководителя Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, только за посленнюю неделю травмы на льду получило около ста человек. Кроме того, более десяти горожан пострадало в результате падения льда с крыш, среди них есть погибшие… Чего уж греха таить: автор этого текста, дорогой читатель, уже восемь раз терял равновесие на скользком тротуаре.

Не удержался и Андрей Ургант. Известный актер и шоумен упал недалеко от дома и сломал ногу. Тогда бороться со льдом вышел Иван Ургант. В его Инстаграме появилось видео, где звезда орудует ломиком и лопатой у Мариинского театра. «Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она, чтоб посмотреть, не поскользнулся ли я…» - стилизовал Иван Ургант строчки Максима Леонидова под реалии зимы на Неве.

ТАК ЛИ СТРАШНА ХИМИЯ

О вреде реагентов в народе ходят легенды. Якобы ужасные смеси разъедают обувь, асфальт и танковую броню... Некоторые петербуржцы убеждены, что каждую зиму у них возникает аллергия именно на реагенты.

Однако в городе никогда широкомасштабно не применяли ничего, кроме обычной поваренной соли, так что, похоже, причина аллергий в чем-то другом. Кстати, соль - тоже реагент, как и любое вещество, способное переводить воду из твердого состояния в жидкое и снижать температуру ее замерзания. По словам руководителя Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, соль с песком, которыми сейчас посыпают улицы, возможно, меньше вредит лапам животных и растениям. Однако эколог считает, что вернуться к реагентам есть все основания.

- В особых случаях нужно использовать реагенты, то есть противогололедные смеси. Собачьих лап и насморка не хватит, чтобы оправдать аварии, когда несколько машин улетело в кювет и люди погибли. Или смерть бабушки, которая упала и сломала шейку бедра, - рассказал Шевчук в эфире Радио «КП». По его словам, запас реагентов на черный день - вещь незаменимая. Сейчас в Петербурге такого запаса нет: противогололедные смеси попросту не закупали.

- Если запаса нет, то, видимо, эти люди умеют управлять погодой, - заключил Юрий Сергеевич.

Прошлой весной журналисты «КП» смели с одного квадратного метра улицы 318 граммов песка и пыли. А в 2017-м - аж 666…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

А В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Принцип зимней уборки города с применением реагентов существенно отличается от работы с песко-соляной смесью или гранитной крошкой. Во всем мире соли используют до выпадения осадков или появления наледи. Они не дают снегу уплотняться и превращаться в лед под колесами машин.

Это позволяет легко смести осадки с проезжей части. Ими же плавят лед, делая его структуру рыхлой и нескользкой. Применять же песок и гранитную крошку целесообразно, когда на дороге уже есть сформированный накат. Желательно снежный. На льду они быстро сдуваются ветром или разносятся шинами автомобилей, даже если использовать подогретые материалы. Поэтому в Финляндии и Норвегии песком или крошкой посыпают лишь трассы с низкой интенсивностью движения. А там, где за сутки проезжает более пяти тысяч автомобилей, убирают полотно до черного асфальта реагентами.

К слову, в столице Норвегии Осло песок применять вообще запрещено из-за вредной для здоровья пыли. Мнение соседей подтвердили и медики из Северо-Западного государственного университета имени Мечникова. Весной 2014 года они исследовали скопившуюся на дорогах Петербурга, Уфы, Перми и Челябинска грязь. Во всех городах ей дали второй класс опасности для человека (опасное вещество): тяжелые металлы в разы превышали предельно допустимые нормы, да и мелкодисперсной пыли - ее вред доказан Всемирной организацией здравоохранения - оказалось много.

Свое исследование провели и в Институте почвоведения и агрохимии СО РАН в Новосибирске. Там тоже выяснилось, что «песчаные бури», которые поднимаются в городе весной и летом после зимней уборки песком, на 50 процентов состоят из частичек песка, остатков изношенного дорожного полотна и грунта возле трасс. По словам специалистов, дышать таким коктейлем попросту опасно.

-

ЗИМА В ЦИФРАХ

- 1,5 метра снега выпало.

- Более 2 миллионов кубометров снега переплавили.

- 1161 единица техники занята уборкой.

- 1061 специалист ручной уборки орудует лопатой.

- 62 тысячи человек вышли на помощь коммунальщикам в выходные 9 и 10 февраля.

- 1 глава района, Фрунзенского, остался без кресла.

- 12,9 тысячи аварий произошло в январе, по данным отдела пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти.

СКАЗАНО!

«У нас уборка квадратного метра стоит 100 рублей, а в Москве - 268. Несколько лет было недофинансирование. При аномальном количестве снега произошел системный сбой. Этим количеством техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году, мы не сможем нормально убраться. Финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 миллиарда рублей, а по нормативам самого правительства нужно 12».

(Николай БОНДАРЕНКО, вице-губернатор, - курирует сферу ЖКХ и благоустройства).