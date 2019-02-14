Артисты «Ленинград Центра» покорили Париж и взяли серебро на престижном международном конкурсе

Фестиваль «Цирк завтрашнего дня», проходящий с 1977 года, это единственный в мире цирковой фестиваль, на котором молодые артисты имеют возможность показать свои лучшие номера для зрителей и жюри. Артисты разделены на несколько категорий: от 12 до 16 лет, от 16 до 25 лет, они соревнуются за главный приз фестиваля. Это мероприятие смело можно назвать одним из самых экстраординарных по масштабу и красоте. Кроме того это единственный в мире цирковой фестиваль, на котором молодые и талантливые циркачи имеют возможность показать свои лучшие номера.

Алексей Ишмаев и Павел Майер покорили публику, продемонстрировав великолепную технику исполнения и выбрав остросоциальную тему взаимоотношения богатых и нуждающихся. И если для Алексея исполнять в воздухе сложные элементы привычно и в своей сфере он одержал не одну победу, то Павел освоил «воздух» совсем недавно.

В «Ленинград Центр» Павел Майер попал танцором и исполнял роли в шоу, пока не решил начать развиваться в жанре воздушной акробатики.

Концепция работы с актером в «Ленинград Центре» установлена художественным руководителем - Феликсом Михайловым. Многие из артистов не имеют специального образования, но обладают огромным потенциалом, который позволяет им быстро осваивать новые жанры и направления. Каждый театральный сезон в “Ленинград Центр” приглашают профессионалов, чемпионов и самых лучших специалистов из разных областей, чтобы у артистов была возможность учиться и перенимать опыт. Благодаря такой концепции всего за два года Павел Майер прошел путь от танцора уличного стиля до призера престижного международного соревнования.

Свой номер Павел и Алексей покажут в специальной программе «Портфолио».

27 марта ко «Дню театра» в «Ленинград Центре» пройдет ревю артистов - показ номеров, не вошедших в шоу, лучших номеров из сезонных программ и номеров, принесших победные места исполнителям на различных соревнованиях.