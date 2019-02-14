Усадьба Jazz пройдёт в Петербурге 13 июля

Один из самых любимых опен-эйров страны Усадьба Jazz в восьмой раз задаст ритм старого-доброго свинга в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове 13 февраля.

Участниками прошлых лет становились как признанные джазовые классики Maceo Parker, Yuseef Lateef и Branford Marsalis, так и сравнительно молодые звезды — Robert Glasper, Omer Avital, Joss Stone или несравненная Нино Катамадзе. Ну, и, конечно, любимые широкой публикой российские музыканты — Аквариум, Игорь Бутман, Аукцыон, Сергей Мазаев и Мгзавреби.

В этом году музыкальная программа в этом году развернется на трех сценах. Совсем скоро будут раскрыты имена хэдлайнеров.

Посетителей Усадьбы Jazz в Северной столице ждут также маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (кстати, дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно), спортивные состязания, квесты и уйма других развлечений.

Напомним, за 15 лет существования Усадьба Jazz превратилась во всероссийский фестиваль, гостями которого ежегодно становятся десятки тысяч человек в четырех городах страны. Неизменной остаётся визитная карточка этого праздника хорошей музыки (а лучше джаза может быть только джаз) — неповторимая атмосфера любви, дружбы и творчества.