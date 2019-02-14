«Всех влюбленных с праздником»: Шнуров опубликовал стихи ко Дню святого Валентина

Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечается День всех влюбленных, также известный как День святого Валентина. По традиции в эту дату мужчины и женщины, мальчики и девочки дарят друг другу открытки «валентинки» с признаниями в любви и теплыми словами, покупают цветы и проводят романтические вечера.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже не остался в стороне и опубликовал в своем «Инстаграм» ироничное стихотворение, посвященное этому празднику.

Валентин с утра уже

Отмечает, гляньте.

Пьёт за жён и за мужей,

В полном варианте.

И за тех кто так, вне брака,

Наливает с лишком.

Обошёл уж три барака

Ловкий шалунишка.

Светится, хоть свет туши!

Он сошёл будто с картин

И шатался от души,

Не святой, но Валентин!

Вот, уже лежит ничком,

В пиджачке гвоздика.

Всех влюблённых с праздничком

Поздравляет дико!, - написал музыкант в соцсети.

К своей очередной поэме Шнуров опубликовал фотографию. На ней неизвестный мужчина в разноцветном свитере лежит запрокинув голову в клумбе и сладко спит. Вокруг него красиво раскинулись цветы, которые больше напоминают похоронные венки.

Фото: "Инстаграм" Сергей Шнуров

В свою очередь подписчики Шнурова отметили, что День святого Валентина – это не русский праздник, искусственно созданный маркетологами. Вместо этого они предложили дарить любимым подарки в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.