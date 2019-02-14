«Всех влюбленных с праздником»: Шнуров опубликовал стихи ко Дню святого Валентина
Сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечается День всех влюбленных, также известный как День святого Валентина. По традиции в эту дату мужчины и женщины, мальчики и девочки дарят друг другу открытки «валентинки» с признаниями в любви и теплыми словами, покупают цветы и проводят романтические вечера.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров тоже не остался в стороне и опубликовал в своем «Инстаграм» ироничное стихотворение, посвященное этому празднику.
Валентин с утра уже
Отмечает, гляньте.
Пьёт за жён и за мужей,
В полном варианте.
И за тех кто так, вне брака,
Наливает с лишком.
Обошёл уж три барака
Ловкий шалунишка.
Светится, хоть свет туши!
Он сошёл будто с картин
И шатался от души,
Не святой, но Валентин!
Вот, уже лежит ничком,
В пиджачке гвоздика.
Всех влюблённых с праздничком
Поздравляет дико!, - написал музыкант в соцсети.
К своей очередной поэме Шнуров опубликовал фотографию. На ней неизвестный мужчина в разноцветном свитере лежит запрокинув голову в клумбе и сладко спит. Вокруг него красиво раскинулись цветы, которые больше напоминают похоронные венки.
Фото: "Инстаграм" Сергей Шнуров
В свою очередь подписчики Шнурова отметили, что День святого Валентина – это не русский праздник, искусственно созданный маркетологами. Вместо этого они предложили дарить любимым подарки в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU