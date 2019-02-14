Умер исполнитель хита «Очи черные» Сергей Захаров

Народный артист России и эстрадный певец Сергей Захаров умер в Москве в четверг, 14 февраля. За свою долгую карьеру он побывал с гастролями в 43 странах, исполнил всем известные хиты «Три белых коня», «Очи черные», «Отцвели хризантемы» и «Московские окна». Смерть настигла артиста на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы.

- Да, скончался. Он сильно болел, - подтвердила «КП – Петербург» печальное известие о смерти Захарова директор БКЗ Эмма Васильева.

О точных причинах кончины народного артиста пока что не сообщается. Близкие и коллеги Сергея Захарова выражают скорбь с связи с ранним уходом певца.

Сергей Захаров роился в 1950 году в городе Николаев. С самого детства будущий артист рос в музыкальной атмосфере, его дед был первым трубачом Одесского оперного оркестра. Петь Захаров начал еще в пять лет, когда слышал по радио арии из известных произведений. В 1971 году он поступил в московское музыкальное училище и стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова.

С 1973 года Захаров начал выступать в Ленинградском мюзик-холле, а также продолжил обучение в Ленинградском музыкальном училище имени Римского-Корсакова.

Певец стал обладателем множества наград не только в СССР и России, но и Чехословакии, Германии и других странах.