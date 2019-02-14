Петербургский журналист погиб во Вьетнаме, спасая утопающего

Во время отпуска сорокалетний Руслан Гриценко из Петербурга нырнул в воду у берегов Вьетнама, чтобы спасти тонущего пенсионера. Оба мужчины погибли… Местные власти заявляют, что они были нетрезвы. Супруга Руслана, на глазах которой разворачивались трагические события, это отрицает и говорит, что спасатели отреагировали на зов о помощи лишь спустя полчаса.

«УТОНУЛИ ОБА»

Отпуск должен быть стать для жены Руслана Ларисы подарком ко дню рождения. Оставив в Петербурге тревоги, заботы и трех дочерей, супруги махнули во Вьетнам. Увы, отдыхом Руслан и Лариса наслаждались чуть меньше недели…

Утром 12 февраля супруги Гриценко были у моря. Они остановились в курортном городе Нячанг, и в тот день загорали на северном пляже, в береговой зоне района Винь Хай. Вдруг в воде Руслан заметил пожилого мужчину, который никак не мог выбраться на сушу. Незнакомцем, как теперь известно, был тоже турист из России, 71-летний Геннадий.

Одна из последних фотографий РусланаФото: СОЦСЕТИ

– Руслана всегда старался приходить на помощь другим, не боясь бед и опасности, – рассказывает его друг и коллега Петр Васильев. – Вот и в этот раз, увидев тонущего в море незнакомого пожилого человека, бросился спасать его. И хотя умеет плавать очень хорошо, с коварным течением и сильными волнами справиться не смог. Его жена тоже умеет хорошо плавать с детства, но и сама, бросившись на помощь утопающим, чуть не погибла.

Гриценко боролся с волнами – сначала за жизнь незнакомца, а затем уже и за свою – в течение получаса. Лариса бросила ему доску для серфинга, но это не помогло. Спасателей, как утверждает супруга, на берегу не было. А когда они, наконец, появились, было слишком поздно.

– Утонули оба..., – сообщила в сети Лариса.

«ИХ ТУРИСТОВ СДЕЛАЛИ КАМИКАДЗЕ»

Смерть Руслана вьетнамские медики зафиксировали около одиннадцати часов утра.

– Замечательный парень. Заботливый отец. Любящий муж. Шутник и юморист. Добрый человек, – описывает Руслана друг семьи Дина. – Останется таким.

Весь о трагедии распространилась по вьетнамским СМИ одновременно, как уверяют родные и друзья Руслана, с клеветой. Местные журналисты сообщили, что, прежде чем купаться, туристы выпивали, да и на берегу стояло предупреждение об опасности.

– Видимо, дезинформацию распространяют, чтобы обелить плохую организацию безопасности отдыхающих, – считает Петр.

У Руслана остались жена и три дочериФото: СОЦСЕТИ

Действительно, туристы тонут у берегов Нячанг не впервые. Причинами называли непростое течение и особенный рельеф дна, а также отсутствие спасателей и предупреждающих об опасности знаков.

– Руслан, который умеет плавать профессионально, полчаса боролся за жизнь, а Лариса тоже едва не утонула, еле выбралась на берег, а ведь она отлично плавает, – делится знакомая погибшего Ирина. – И после этого появляются эти «спасатели» и заявляют, что туристы были пьяные. Мертвые сраму не имут? Детям и жене теперь жить с тем, что из-за чужой халатности и равнодушия погиб их близкий человек. И сколько еще может быть таких Русланов и Геннадиев? Популярные, массовые, дешевые туры. Из наших туристов сделали камикадзе.

ЩЕДРЫЙ НА ДОБРО

Руслан трудился журналистом в Ленобласти – на радио «Лодья» в Лодейном Поле, а потом и в «Свирских огнях».

– Вместе с ним мы объездили почти все деревни Присвирья и Приоятья, собирая материалы, – вспоминает Васильев.

В последнее время Руслан работал в «Водоканале Санкт-Петербурга».

Лариса находится во Вьетнаме и сейчас. Решается вопрос о доставке тела.

– Руслан навсегда останется в памяти светлым и щедрым на добро человеком, – делится Петр. – Настоящего героя нашего времени привезут домой в цинковом гробу и похоронят по православным обычаям.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования близким Руслана Гриценко