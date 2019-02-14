День влюбленных в SKODA с «Авто Премиумом»

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» приглашает провести романтичный выходной на открытом лесном катке в «Охта Парке». Это волшебное место располагает к любви ко всему на свете. И, возможно, вашим предметом любви станет ŠKODA KODIAQ, который примчится на встречу с поклонниками.

«Мускулистый» ŠKODA KODIAQ успел стать любимцем петербуржцев. Он одинаково эффектен и на заснеженной загородной трассе, и на проспектах Северной столицы. На российском рынке автомобиль представлен в различных комплектациях: с бензиновыми двигателями 1,4 TSI (125 и 150 л.с.), 2,0 TSI (150 л.с.) и дизельным 2,0 TDI (180 л.с.), а также с механической и автоматической коробками передач. Автомобиль вызывает безусловное доверие благодаря своей выносливости, проходимости и легкости в управлении. За рулем ŠKODA KODIAQ действительно надежно!

16 февраля гости «Охта Парка» с пользой проведут время не только на катке, но и на специальной площадке, где разместится ŠKODA KODIAQ. Все, кто почувствует в себе любовь к этому достойному представителю семьи ŠKODA, получат профессиональную консультацию, как обрести счастье с этим автомобилем. А желающие поближе с ним познакомиться смогут записаться на тест-драйв в один из дилерских центров «Авто Премиум», расположенных в разных районах Северной столицы.

Амур дополнит знакомство и направит свои стрелы в сердца тех, кто еще не влюблен. Так что шанс найти свою пару есть у каждого посетителя площадки «Авто Премиум» в «Охта Парке».

Будет чем заняться и самым маленьким гостям, для которых подготовлена детская площадка с аниматорами и конкурсами. Победители получат памятные и вкусные медали.

И, конечно, всех ждут особые праздничные предложения и подарки от «Авто Премиума».

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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