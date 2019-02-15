2019-02-14T14:28:26+03:00
Досуг

Новая программа «Портфолио» - подарок зрителю ко Дню театра от Феликса Михайлова и артистов «Ленинград Центра»

За несколько лет в «Ленинград Центре» создали много удивительных и совершенно разноплановых шоу - от мистических «Фаворитов луны» и гротескной «Прекрасной М» до будоражащего Lovesick
Степан СТЕПАНОВ
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В сценическом миксе будет собрано все самое интересное.В сценическом миксе будет собрано все самое интересное.
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27 марта на Основной сцене «Ленинград Центра» ревю артистов с номерами, которые не вошли в шоу-программы или были созданы специально для сложнейших международных профессиональных конкурсов. Впервые будет показан номер воздушных акробатов Алексея Ишмаева и Павла Майера, ставших серебряными призерами на 40-ом юбилейном международном фестивале Mondial du Cirque de Demain - Paris.

В сценическом миксе будет собрано все самое интересное, включая неожиданные творческие эксперименты, документальные съемки репетиций и архивные записи интервью. Программа обещает быть литературно-лиричной с одной стороны и азартно-непредсказуемой - с другой.

Специально для постоянных зрителей в «Портфолио» будет показано несколько номеров из постановки «Фарфоровое счастье», сказочного шоу, которое шло всего несколько праздничных дней. Кроме возвращения запомнившихся этюдов, новая программа обещает еще один подарок - неподражаемые музыкальные хулиганы фэшн-бэнд «Шанель Гангстерз» возвратятся на сцену «Ленинград Центра» с новой программой. В присущем только им стиле они представят свое видение знакомых всем мелодий.

Знакомые и уже полюбившиеся артисты готовы удивлять зрителя и продолжать свое неустанное развитие в свободной творческой атмосфере, царящей в «Ленинград Центре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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