Проект «Живем по-настоящему» подвел итоги на Северо-Западе

Итоговая конференция участников проекта из Ленинградской области состоялась 8 февраля в Детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» в поселке Вырица. На мероприятии команды из центров помощи детям не только рассказали о достигнутых результатах, но и откровенно поделились теми проблемами, с которыми им пришлось столкнуться в процессе решения проектных задач.

Так, команде Каложицкого центра помощи детям, которая реализовывала проект «Память на века» по восстановлению мемориала павшим в Великой Отечественной войне, есть потребность в дополнительном финансировании. Но ребята не опускают руки: не дожидаясь весны и празднования Дня Победы, они сегодня расчищают снег на подходах к мемориалу, формируют ремонтные бригады, оказывают помощь ветеранам и участникам войны.

Сплоченной команде из Тихвинского центра, несмотря на все те же сложности с финансами, удалось в ходе своего проекта «Квартирный вопрос» отремонтировать две квартиры выпускникам своего центра и обрести навыки, которые пригодятся ребятам в жизни. Интересно, что одним из благополучателей стал участник команды Валентин Р.

Немалых вложений требует и реализация проекта «Футбольное поле», которое задумали ребята из Кингисеппского центра. Правда, они нашли себе замечательного партнера – Александра Кержакова, с которым достигнуты договоренности о финансировании строительства. Команда же будет помогать, выполняя работы по очистке территории, покраске трибун и т.д. Уже сегодня активисты нашли профессионального тренера, который проводит футбольные тренировки, разработали систему турнира, который проведут на этом поле, готовят призы победителям.

В ходе проекта «Зеленый мир», реализуемого Выборгским центром и направленного на улучшение экологической обстановки поселка, в котором живут ребята, участникам удалось освоить азы экологической безопасности, раздобыть семена цветов, заработать деньги и приобрести 10 саженцев клена, 8 саженцев серебристой ели и 5 саженцев кедра. Сейчас команде предстоит серьезная работа по поиску места для своей будущей кленовой аллеи и кедрово-соснового бора.

Пожелаем удачи всем командам, которые, следуя девизу партнера проекта – компании «МегаФон», решили начать с себя, улучшая жизнь других людей!

Напомним, программа «Живем по-настоящему» проводится с 2015 года при поддержке «МегаФона». Данная программа способствует адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни и меняет негативный имидж выпускника детского дома благодаря вовлечению ребят в решение важных социальных задач. В течение года участники придумывают и воплощают в жизнь собственные проекты, учатся общаться на равных со сверстниками и взрослыми, добиваются своих целей вместе с командой единомышленников. В 2018 году в программе приняли участие более 400 детей из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Красноярского края и республики Карелия.