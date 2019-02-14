«Моя вера в любовь не угасает»: Ольга Бузова пожаловалась, что отмечает 14 февраля одна

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила своих подписчиков в «Инстаграм» с Днем всех влюбленных. Однако, как сама рассказала звезда, в этот февральский вечер ей придется зажигать свечи в одиночестве и дарить цветы и подарки самой себе. Увы, но и в 2019 году 33-летняя Бузова снова встречает 14 февраля без любимого мужчины.

- Настанет тот день, когда я этот праздник буду отмечать вдвоем со своим любимым мужчиной. Появится тот, который преодолеет все мои страхи и тараканы, окутает меня любовью, - поделилась мечтами со своими поклонниками телеведущая.

Развод Ольги Бузовой с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым состоялся 30 декабря 2016 года. С тех пор телеведущая пролила не мало слез, заявляя, что любимый человек ее предал. Спустя короткий промежуток времени Тарасов успел жениться, стать отцом. А, как сама откровенно признавалась Ольга, с момента развода у нее не было ни с кем интимных отношений.

Вполне вероятно, что певица настолько отчаялась найти вторую половинку, что даже стала героиней собственного реалити-шоу «Замуж за Бузову». А летом 2018 года во время Чемпионата мира по футболу заявила, что согласна выйти замуж за полузащитника российской сборной Дениса Черышева.

Как бы то ни было, главная холостячка российского шоу-бизнеса до сих пор одна и ищет мужчину, которому сможет довериться. А пока она поздравила всех подписчиков с праздником любви и заявила, что обязательно будет счастлива по-женски.

- Цените друг друга здесь и сейчас, не ждите 14 февраля, чтобы побаловать друг друга, влюбляетесь, наслаждайтесь каждой минутой жизни, не бойтесь осуждений, и любите всем сердцем, - добавила Бузова.

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